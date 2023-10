La Maisonnaise : participez à la course et tentez de remporter un dossard pour le "Marathon pour tous" des Jeux Olympiques

Organisée par le Club d’Athlétisme de Maisons-Alfort et soutenue par le Département du Val-de-Marne, la Maisonnaise est une course qui fête son 8e anniversaire. Cette année, l'évènement prend une dimension toute particulière avec une teinte olympique.

En effet, les inscrits à la Maisonnaise qui finiront la course pourront espérer remporter un "dossard" pour participer au "Marathon pour tous" des Jeux Olympiques, dans la soirée du 10 août 2024.

Le "Marathon pour tous" de Paris 2024 : qu'est-ce que c'est ?

Participez à un parcours olympique

Et si vous pouviez vous mettre dans la peau d'un athlète et emprunter le même parcours du marathon olympique ? L'an prochain, Paris 2024 organisera des épreuves de course à pied « grand public » avec :

un marathon de 42 kilomètres,

et un parcours de 10 kilomètres.

Les deux épreuves seront disputées de nuit pour garantir de bonnes conditions de course, dans la soirée du 10 août 2024.

Les épreuves du 10 août 2024

Le Marathon pour tous aura lieu sur 42 kilomètres sur une boucle reliant Paris et Versailles. Le départ aura lieu à partir de 21h à l’Hôtel de Ville de Paris pour une arrivée aux Invalides. 20 024 participants sont attendus avec une parité parfaite entre femmes et hommes.

La course de 10 kilomètres aura lieu au cœur de Paris et de ses monuments iconiques. Le parcours sera accessible à toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit le soit le besoin spécifique (guide, usage d’un fauteuil roulant, joëlette, etc…), à condition d’avoir 16 ans révolus au 31 décembre 2024. Le départ aura lieu à l’Hôtel de Ville à partir de 23h30, pour une arrivée aux Invalides. 20 024 participants sont attendus avec une parité parfaite entre femmes et hommes.

Comment tenter de gagner un dossard pour ce Marathon pour tous ?

Seulement 4 étapes

Inscrivez-vous à la Maisonnaise du dimanche 22 octobre (parcours de 10 kilomètres ou semi-marathon) - inscription payante Inscrivez-vous gratuitement à l’opération « Dossards dans les Territoires » Finissez la course Croisez les doigts pour le tirage au sort organisé par Paris 2024 !

Attention : le tirage au sort se fera parmi les participants course qui se sont inscrits à l’opération et qui « terminent » la course

Val-de-Marne, collectivité terre de jeux

Créé par le COJO, le label "Terre de Jeux" a pour ambition d’encourager tous les territoires de France à s’engager dans l’aventure olympique et paralympique. Ainsi, en signant cette convention, le Département du Val-de-Marne entend prendre toute sa place dans cette dynamique sportive, touristique et festive.

Ce dispositif valorise les collectivités territoriales qui œuvrent pour une pratique du sport plus développée et inclusive, de la commune à la région, en passant par les différents acteurs du mouvement sportif.

Le Val-de-Marne est une terre de champions et compte bien jouer un rôle essentiel en vue de la prochaine olympiade de Paris 2024.