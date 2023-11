Le salon des opportunités professionnelles : le Département recrute

Rendez-vous le 16 novembre 2023

Ouvert à tous, ce salon propose des emplois comblant une large palette de secteurs d'activités. Que vous soyez à la recherche d'un poste en CDI, CDD, saisonnier, stage, formation ou alternance, il y en aura pour tous les goûts ! Sur place, vous pourrez rencontrer des recruteurs mais aussi bénéficier de coachings, participer à des ateliers (création d'entreprise...), obtenir des conseils en image, etc.

N'oubliez pas de vous munir de votre CV mis à jour !

Le Département recrute

Avec plusieurs milliers d'agents, le Département est l'un des premiers employeurs du territoire. Ces actions rassemblent plus de 200 métiers dans des secteurs diversifiés tels que la petite enfance et la protection de l’enfance, l’action sociale, l’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap, l’assainissement, l’environnement, les collèges, la voirie ou encore l’administration.

Cette diversité offre de nombreuses opportunités d’évolutions professionnelles. Retrouvez ici les principaux métiers qui recrutent au sein du Département.