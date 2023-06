Lectures sous l'arbre au parc de la Plaine des Bordes : dansez autour des livres

Lectures sous l'arbre autour de l'installation itinérante Le jardin sous-marin

Venez partager un temps de rêverie au jardin sous-marin conçu par le collectif Gygo (Grands yeux grandes oreilles). L’explorateur curieux est invité à déambuler dans cette installation immersive pour y découvrir textures, rythmes et vibrations. Il peut se lover dans des formes gonflées et moelleuses, choisir son alcôve ou son coin d’ombre derrière les paravents. Au-dessus des vagues, des créatures tentaculaires flottent au vent, des gorgones aux couleurs chatoyantes se répandent. Des temps de lecture à voix haute autour d’une sélection riche et diversifiée d’albums, de contes et comptines sont proposés aux enfants et aux familles.



Dansez autour des livres : Le vent

Un ciel parsemé de nuages, une météo annonçant trois jours de vent et un chapeau qui s’envole... Voilà le début d’une aventure extraordinaire dans le vent ! Deux acolytes s’amusent dans les airs ballottés de-ci de-là elles se laissent surprendre par un courant d’air, décoiffer par une bourrasque, bercer par une brise légère, emportée par une tempête. Qui sait jusqu’où le vent les mènera ? Le spectacle fait dialoguer la danse, les objets en mouvement et les histoires pour partager un moment de rêverie avec les tout-petits.



Samedi et dimanche, le parc départemental de la Plaine des Bordes vous accueille pour l'ouverture des Rendez-vous de l'été en Val-de-Marne. Lectures sous l'arbre, caravane des jeux ou encore opéra d'été, découvrez le programme de ce premier week-end de juillet !

Les Rendez-vous de l'été en Val-de-Marne

Accessible gratuitement, cet évènement s'inscrit dans le cadre des Rendez-vous de l'été : sport, ateliers nature, concerts, cinéma et opéra en plein air, venez vous détendre et vous divertir tout l'été dans les parcs et jardins départementaux.

Découvrez dès maintenant la programmation sur : www.valdemarne.fr/ete.