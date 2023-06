Les Rendez-vous de l'été à la Briqueterie : Six heures du soir en été

Ce rendez-vous festif met à l’honneur les formes brèves, à la croisée de la danse et du sport, comme autant de fulgurances et fragments chorégraphiques et sportifs disséminés entre le jardin et le parvis.

Avec le Marathon de la danse, la briqueterie vous invite aussi à relever les défis les plus fous. En solo ou entre amis, lookés, en forme et avec le sourire, venez enflammer le dancefloor !

En cas de petite faim, le bar de la briqueterie vous propose une restauration légère et végétarienne.

Programme de la soirée

Sensations d'été de Anna Carraud, Marcela Santander Corvalán, Inès Hernández et Clint Lutes

Bounhoume de ‍Mathieu bord, Sami Blond, Nicolas Grosclaude - Cie INO

Osiem de ‍Oktawia Scibior & Samory Ba

Vers un soleil noir de Joaquín Collado

Toujours de 3/4 face ! de Loraine Dambermont



A 21h : Marathon de la danse

Evènement Explosif et prix à gagner !

‍Par Simon Tanguy, Marzena Krzeminska et DJ Sam One

Le principe est simple : vous faire danser non-stop pendant 2h30 au rythme d'épreuves dansées. Les défis varient et peuvent aller de la meilleure imitation de Beyoncé ou de Michael Jackson, à de la danse accélérée ou ralentie au maximum, à la manière de zombies ou bien encore le meilleur solo de hip-hop !

Des dossards vous seront remis pour le marathon de la danse dès votre arrivée à la briqueterie.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant : relationspubliques@labriqueterie.org

C'est quoi la Briqueterie ?

La Briqueterie, qui est dirigée par Sandra Neuveut depuis 2021, est soutenue par l’État et la Région Île-de-France et fait partie du réseau national des centres de développement chorégraphique. En faisant vivre ce nouvel espace, le Conseil départemental du Val-de-Marne amplifie le soutien qu’il accorde depuis trente ans aux acteurs et artistes qui portent le développement de la danse dans le département.

Véritable lieu ouvert à toutes les formes de danse et d'esthétiques, la Briqueterie apporte son soutien à la création et à la recherche artistique, diffuse une multitude d'œuvres chorégraphiques grâce à des rendez-vous tels que la Biennale de danse du Val-de-Marne, les Temps forts - entre deux biennales - et les journées professionnelles des Plateaux. Elle accompagne également les artistes en leur proposant des conditions de travail optimales pour préparer leur création mais également en les accompagnant dans le montage financier et technique de leur création et dans la recherche de partenaires de production et de diffusion.

Les Rendez-vous de l'été en Val-de-Marne

Accessible gratuitement, cet évènement s'inscrit dans le cadre des Rendez-vous de l'été : sport, ateliers nature, concerts, cinéma et opéra en plein air, venez vous détendre et vous divertir tout l'été dans les parcs et jardins départementaux. Découvrez dès maintenant la programmation sur : www.valdemarne.fr/ete.