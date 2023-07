Les Rendez-vous de l'été au parc départemental des Hautes-Bruyères

Cet été, pas besoin de partir très loin pour profiter des beaux jours : de nombreux loisirs et activités culturelles gratuits sont proposés dans les parcs et jardins départementaux.

Vidéo : Les Rendez-vous de l'été

Jeudi 17 août

De 15h à 20h : La caravane des Jeux

Initiez-vous à une multitude d’activités gratuites, ludiques et sportives. Au programme cette année : un tennis de table tour, une promenade de chevaux, du tir laser, un practice de golf, des initiations au rugby et à l’athlétisme, des randonnées pédestres, du hockey sur gazon, du billard, des structures gonflables, des jeux en bois, un planétarium... Venez découvrir le tchoukball, vous initier au badminton et participer au parcours de sécurité routière. Il y en aura pour tous les goûts !

De 15h à 20h : Ateliers sur la biodiversité

Découvrez la biodiversité des sols et du vivant grâce aux expériences du camion laboratoire "Les petits débrouillards" et aux ateliers de l'association "La Bouilloire".

A partir de 22h00 : Cinéma en plein air "Aladdin"

Un film de Guy Ritchie avec Will Smith, Mena Massoud…

Vendredi 18 août

De 14h à 19h : La caravane des Jeux

Initiez-vous à une multitude d’activités gratuites, ludiques et sportives. Au programme cette année : un tennis de table tour, une promenade de chevaux, du tir laser, un practice de golf, des initiations au rugby et à l’athlétisme, des randonnées pédestres, du hockey sur gazon, du billard, des structures gonflables, des jeux en bois, un planétarium... Venez également vous initier au karaté et au taekwondo. Il y en aura pour tous les goûts !

De 14h à 19h : Ateliers sur la biodiversité

Découvrez la biodiversité des sols et du vivant grâce aux expériences du camion laboratoire "Les petits débrouillards" et aux ateliers de l'association "La Bouilloire".

Les Rendez-vous de l'été en Val-de-Marne

Accessible gratuitement, cet évènement s'inscrit dans le cadre des Rendez-vous de l'été : sport, ateliers nature, concerts, cinéma et opéra en plein air, venez vous détendre et vous divertir tout l'été dans les parcs et jardins départementaux.

Découvrez dès maintenant la programmation sur : www.valdemarne.fr/ete.