Les Rendez-vous de l'été : Nuit de la Chauve-souris

A l'occasion de la nuit internationale de la chauve-souris, nous vous proposons de profiter d’une promenade nocturne pour les observer, comprendre comment elles vivent et comment les identifier.

Au programme :

De 15h à 19h

Animations l'après-midi avec l'association RENARD (jeux et ateliers pour découvrir les différentes espèces et les modes de vie des chauves-souris).

De 20h à 22h

Sortie au crépuscule avec le chiroptérologue, Quentin Roux de Alcathoé, dans la forêt (point d'écoute avec appareil à ultra-sons, explications sur les modes de déplacements et de chasse des chauves-souris).

Les Rendez-vous de l'été en Val-de-Marne

Accessible gratuitement, cet évènement s'inscrit dans le cadre des Rendez-vous de l'été : sport, ateliers nature, concerts, cinéma et opéra en plein air, venez vous détendre et vous divertir tout l'été dans les parcs et jardins départementaux.

Découvrez dès maintenant la programmation sur : www.valdemarne.fr/ete.