Nuit des musées 2022 : les Archives départementales vous accueillent

Les Archives vous reçoivent pour une nocturne exceptionnelle à l’occasion de la Nuit des musées 2022.

Au programme de la soirée : déambulations sous la forme de chasse à l’archive mystérieuse dans les magasins et visites guidées de l’exposition « + 2°C ? les Val-de-Marnais, le climat et l’environnement (1780-1945) » avec livret découverte pour les plus jeunes, vous permettront une approche inédite des espaces ouverts au public comme des endroits cachés d’ordinaire, pour apprendre en s’amusant.

La Nuit des musées, qu'est-ce que c'est ?

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 14 mai 2022. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes partout en France et en Europe dès la tombée de la nuit. Cette année marquera la 18e édition de l'événement.

La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture (service des musées de France et délégation à l’information et à la communication) en liaison avec les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC).