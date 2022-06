Participez au Handi'valenton, le forum handicap de Valenton

L'espace autonomie 3 et la MDPH qui accompagnent les personnes en situation de handicap et leurs aidants participeront à l'événement Handi'Valenton qui se déroulera du 13 au 17 juin à Valenton.

Autour de l'inclusion de la petite enfance au grand âge et du changement de regard, la matinée du 16 juin sera dédiée à la sensibilisation, à l'information et à l'accès aux droits. Un grand nombre d'associations et d'institutions seront présentes pour répondre à vos questions.

Programme

Lundi 13 juin 2022 - au Centre socio-culturel de la Lutèce 1 rue Charles Gounod

14h-17h :« Café silence », un lieu de convivialité et d’initiation à la langue des signes, sous forme de jeu.

Inscription souhaitée au 01 43 86 83 26 ou en écrivant à ccas.val@ville-valenton.fr. La matinée sera réservée au personnel communal qui sera sensibilisé à la langue des signes.

16h - 17h : Initiation à la langue des signes (sur inscription)

17h : « Histoires de signes ». Spectacle de contes, bilingue signé (environ 45min) suivi d’un pot convivial pour l’ouverture de la semaine du Handi’Valenton

Mardi 14 juin 2022

Sensibilisation au handicap et au handi-sport à destination des écoliers et collégiens pendant les Jeux du Val-de-Marne.

Mercredi 15 juin 2022 - à l’Institut Robert Merle d’Aubigné (IRMA), 2 rue Emilion Michaut et Lucien Rabeux

13h30-17h : venez découvrir l’exposition "Projet (102)" qui a pour objectif d’alerter sur les dangers de la route et participer à des activités de sensibilisation au handicap (parcours, ateliers graphiques, etc.).

Inscription souhaitée au 01 43 86 37 37

Vendredi 17 juin 2022 - au Centre socio-culturel de la Lutèce, 1 rue Charles Gounod

Atelier braille

9h30-12h : initiation pour tout public

14h-17h : initiation réservée au public senior

Inscription souhaitée au 01 43 86 83 26 ou en écrivant à ccas.val@ville-valenton.fr

Plus d'informations sur le programme PDF

Présence de professionnels

CAF

MDPH

Espace Autonomie

UDAF

Pôle Emploi associations services municipaux

Venez échanger et poser vos questions autour du handicap et de l’accès aux droits.