Salon de l'achat public du Département du Val-de-Marne

Le Département du Val-de-Marne organise son premier salon de l'achat public mercredi 15 novembre 2023 de 9h à 12h30 à l'Hôtel du Département, situé à Créteil. Cet évènement sera l'occasion pour le Département de présenter ses principaux projets de marché 2024 dans les domaines des bâtiments, des infrastructures de transport et de l'assainissement, et permettra aux entreprises d'échanger directement avec les directeurs métiers et les acheteurs du Département.