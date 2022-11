À l'occasion de la "Journée internationale du bénévolat" (le 5 décembre), le Département avec son service Proj'aide, organise la Semaine de l'Engagement Bénévole du 2 au 9 décembre 2022.

Avec près de 20 000 associations sur son territoire et 200 000 bénévoles, la vie associative val-de-marnaise fait preuve d'une grande vitalité. Les associations sont des espaces de rencontre et d'action permettant un développement économique et social du territoire grâce aux nombreux bénévoles qui s'y impliquent.

Durant cette semaine dédiée au bénévolat, des actions telles que des Rendez-Vous flash, des matinales, des formations et des rencontres seront mises en place pour sensibiliser et faciliter l'engagement associatif. Découvrez le programme.

Faciliter l'engagement des bénévoles associatifs

Jeudi 8 décembre et vendredi 9 décembre : Rendez-vous flash (présentiel)

Les rendez-vous, d'une durée de 20min, vous permettront d'échanger avec les structures de votre choix, sur inscription.

Lieu : Immeuble Échat

Vendredi 9 décembre : Atelier numérique "Venez tester la recherche de bénévoles sur les plateformes" (présentiel)

L'atelier sera animé par un conseiller numérique France services.

Lieu : Immeuble Échat

Sensibiliser à l'engagement de chacun dans les associations

Lundi 5 décembre (9h30-10h30) : MATINALE - Le renouvellement des bénévoles : place aux jeunes ! (visioconférence sur Teams)

Des interventions et témoignages vous donneront les clés pour comprendre les modalités d'engagement des jeunes et les accueillir dans les associations.

Mardi 6 décembre (18h-21h) : FORMATION - Rechercher (et trouver !) des bénévoles (présentiel)

Découvrez des outils, moyens et astuces pour renouveler vos équipes.

Mercredi 7 décembre : Rencontres et échanges entre associations et personnes en situation de handicap

Ces échanges ont pour vocation de créer des passerelles entre les associations et les personnes en situation de handicap, développer la citoyenneté active des personnes en situation de handicap et de favoriser l'inclusion au sein des associations.

Sensibiliser les bénévoles aux valeurs de la République au cœur du vivre-ensemble citoyen