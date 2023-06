Spectacle au parc des Cormailles : La Baronnade des Grooms

Les Grooms, c'est quoi ?

C'est une fanfare théâtrale qui mêle théâtre et chant lyrique sur pelouses et goudrons : avec Les Grooms, vivez l’été en fanfare ! Cet ensemble tout terrain à géométrie variable est spécialiste du délassement comique et musical.

©D.Ledeodic Rebondissant sur n’importe quel événement, ils improvisent des saynètes impromptues alternant le chant, la danse et le théâtre.

Le répertoire des Grooms recherche l’éclectisme à travers une cinquantaine de compositions ou d’arrangements originaux (musique classique, jazz, salsa, musique ethnique).

Les Grooms dissimulent leurs chanteurs d’opéra dans des endroits inattendus et des costumes toujours nouveaux.

Détente, promenade, loisirs : le parc des Cormailles, un espace familial

Le parc des Cormailles est un ensemble de plusieurs îlots de verdure, tels que le jardin des sables, le jardin des vignes ou encore la roseraie de la famille Lévêque, les premiers rosiéristes français. Le parc dispose également d’un solarium, au sommet de la colline des lilas, et offre une multitude d’activités.

Au fil du canal, vous découvrirez les brumisateurs, les pavillons d’accueil et l’aire de glisse. Plus loin, des jeux d’escalades et des toboggans…

Les Rendez-vous de l'été en Val-de-Marne

Accessible gratuitement, cet évènement s'inscrit dans le cadre des Rendez-vous de l'été : sport, ateliers nature, concerts, cinéma et opéra en plein air, venez vous détendre et vous divertir tout l'été dans les parcs et jardins départementaux.

Découvrez dès maintenant la programmation sur : www.valdemarne.fr/ete.