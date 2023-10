Théâtre-forum : "Silence on frappe"

Une pièce de théâtre interactive

Cette représentation de théâtre forum permet de s'adresser à un large public pouvant être témoin, voisin, ami ou proche de victimes, afin d'alerter et de sensibiliser sur ces violences. Chaque scène est jouée et construite comme des questions : comment faire pour changer cela ? Dans la salle, le public devient acteur du débat. Ceux qui le souhaitent peuvent venir sur scène remplacer le protagoniste afin de jouer leur point de vue et tenter de faire bouger les choses. Autour de professionnels, le public est donc invité à mieux cerner les contours des violences intrafamiliales, grâce à cette pièce de théâtre interactive.

Cette manifestation est portée principalement par l'Espace Départemental des Solidarités de Sucy, avec le réseau Marguerite (qui réunit depuis 2014 des professionnels des CCAS, le Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF), Tremplin 94, les commissariats et des associations intervenant sur les 8 communes couvertes par l'EDS de Sucy : Sucy-en-Brie, Ormesson-sur-Marne, Noiseau, Villecresnes, Marolles-en-Brie, Santeny, Mandres-les-Roses et Périgny-sur-Yerres).

Un numéro de téléphone départemental pour accompagner les victimes de violence

Dans le cadre de sa politique en matière de lutte contre les violences, le Département est engagé dans des actions fortes, visant à prévenir et lutter contre ces agressions au sein du couple et de la famille. C'est pour accompagner les victimes, femmes et hommes, leurs proches mais aussi les professionnels accompagnant ces situations, qu'une ligne téléphonique départementale dédiée a été créée : "Un premier pas".

Cette ligne téléphonique (01 89 11 94 94) a pour objectif de proposer une réponse concrète et "locale" en apportant écoute, information et orientation personnalisées à toute personne majeure confrontée à une situation de violence, dans le Val-de-Marne. Pour plus d'informations >> cliquez ici <<