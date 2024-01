"Voyez comme on danse !" aux Archives départementales

"Voyez comme on danse" en Val-de-Marne

Le bal des îles (s.d.) ©Archives départementales du Val-de-Marne, 6FIB 100 Le saviez-vous ? De grands bals étaient organisés chez Louis XV à... Choisy-le-Roi ! Et oui, le Département du Val-de-Marne possède un lien très étroit avec la danse. L'exposition "Voyez comme on danse !" à la Maison de l'Histoire et du Patrimoine vous fait voyager dans le temps grâce à des gravures, des affiches, des cartes postales, des photographies ou encore des films afin de vous montrer comment la danse se pratique mais aussi comment elle intègre les enjeux de la vie locale.

Des bals organisés par le roi Louis XV aux guinguettes implantées sur les bords de Marne, en passant par la Briqueterie qui accueillera l'équipe japonaise de breaking en prévision des Jeux olympiques 2024, le Val-de-Marne et la danse ne font qu'un.

Une exposition labellisée "Olympiade Culturelle"

Jusqu'à 2024, le Val-de-Marne vibrera au rythme du sport de haut niveau afin de s'investir pleinement dans la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Athlètes de haut niveau, centres de préparation aux jeux (CPJ) ou encore relais des flammes olympiques et paralympiques : le Département entend prendre toute sa place dans cette dynamique sportive, touristique et festive. Et cela passe également par son agenda culturel puisque l'exposition "Voyez comme on danse !" est labellisée "Olympiade Culturelle".

"Olympiade Culturelle", qu'est-ce que c'est ?

Le label "Olympiade Culturelle", impulsé par le Comité d'organisation des Jeux olympiques (COJO), développe une programmation originale qui explore les liens entre l'art et le sport, mais également les valeurs communes aux autres et aux sports comme : l'excellence, l'inclusion, la diversité culturelle, l'universalisme.