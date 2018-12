1 000 embauches pour les Val-de-Marnais

Mardi 27 novembre, le Département du Val-de-Marne, les groupes Evariste, NGE et la fondation Agir contre l'exclusion (Face Val-de-Marne) ont signé une convention d'insertion professionnelle. Objectif : former et recruter 1 000 personnes éloignées de l'emploi dans le secteur du BTP et des espaces verts pour le chantier du Grand Paris Express.

Une convention pour lutter contre les inégalités sociales en Val-de-Marne

Pour le chantier du Grand Paris Express, 1 000 embauches sur le territoire vont s'ouvrir dans les secteurs du BTP : coffreurs, conducteurs d'engins, électriciens, ouvriers paysagistes, plombiers sont ainsi demandés. Favoriser le recrutement local de personnes éloignées de l'emploi, tel est l'objectif de la convention d'insertion professionnelle signée le Département et ses partenaires. Cette convention propose des parcours qualifiants et/ou diplômants et s'adresse en priorité aux allocataires RSA, aux mineurs non accompagnés, aux jeunes suivis par l'Aide Sociale à l'Enfance ou les Missions locales et aux travailleurs en situation de handicap.

"Dans le Val-de-Marne, la priorité à l'emploi c'est du concret !", Christian Favier, président du Conseil départemental du Val-de-Marne.

Un partenariat avec des entrepreneurs engagés et solidaires

Le Département du Val-de-Marne mène cette action aux côtés d'entreprises volontaires et engagées dans le domaine social. Le groupe EVARISTE regroupe un ensemble de PME des travaux publics, d'espaces verts et de services associés. FACE 94 est un club d'entrepreneurs citoyens et engagés pour l'intérêt général qui lutte contre les exclusions. Le groupe NGE (Nouvelles Générations d'Entrepreneurs) oeuvre au quotidien aux cotés des territoires dans le domaine du BTP.

"EVARISTE, c'est 50 entreprises en Ile-de-France dont la moitié en Val-de-Marne. Notre choix a été de recruter localement, des personnes éloignées de l'emploi. Le Département nous a accompagné dans notre démarche", Eric de Ficquelmont, vice-président d'EVARISTE.

Le Département engage des actes concrets pour l'insertion professionnelle. Cet engagement démontre l'utilité des départements dans la cohésion sociale du pays et le développement des politiques de l'emploi.

Retour en images sur la signature de la convention instertion professionnelle