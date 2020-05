1 500 000 masques pour la population val-de-marnaise : conseils d'utilisation

Le Département a commandé 1 500 000 masques en tissu pour équiper chaque Val-de-Marnais et Val-de-Marnaise. La distribution est organisée en collaboration avec les villes du département. Quelques étapes sont à respecter pour utiliser ces masques réutilisables de manière optimale...

Deux types de masques sont distribués :

Ces différents masques sont conformes à la norme Afnor spec S76-001 du 27 mars 2020. Leurs matériaux ont été testés par la Direction générale de l’Armement. De plus, ces masques sont fabriqués en France, ils épousent toutes les morphologies de visages et sont respirants, évitant ainsi la buée sur les lunettes.

Comment mettre un masque pour assurer son efficacité ?

Ces masques « alternatifs » en tissu sont lavables et réutilisables. Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter les recommandations suivantes.

Avant la première utilisation

Attention : pour le masque tissé uniquement, quelques étapes sont nécessaires avant la première utilisation :

Mode d'emploi pour utiliser le masque

Il est conseillé de porter ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.

Distribution des 1 500 000 masques du Département : priorité aux plus fragiles

Le Département a fait le choix de commander 1 500 000 masques en tissu pour équiper chaque Val-de-Marnais et Val-de-Marnaise. Ces masques ont été réceptionnés en pièces détachées : les agentes et agents départementaux volontaires procèdent à leur assemblage, leur mise en sachet et leur reconditionnement dans des cartons. La distribution va pouvoir commencer :

Les personnes fragiles seront dotées en priorité : les publics en situation de handicap en foyer de vie, les bénéficiaires des services d’aides à domicile ainsi que les sans abris via les maraudes de la Croix Rouge, mais aussi les associations partenaires.

La distribution aux habitantes et habitants dans les villes se fera par le biais des communes du Val-de-Marne : après avoir reçu le lot du Département, elles organiseront la distribution. Les premières villes livrées seront celles qui n'ont pas suffisamment de masques pour l'ensemble de leur population.

La distribution des masques du Département est organisée par les villes, au plus tard la semaine du 25 mai.

Ce masque ne dispense pas d’effectuer des gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d’autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact avec d’autres personnes.

Les commandes et les distributions de masques font partie des premières mesures prises par le Conseil départemental pour participer à l’effort national face à l’épidémie du Covid-19. Face à cette crise sanitaire, l’exécutif départemental compte poursuivre ses actions de solidarité (dons de denrées, aides exceptionnelles, soutien aux familles…) avec une attention toute particulière pour les personnes les plus vulnérables.