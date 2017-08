1,6 millions € investis dans les travaux estivaux des crèches départementales

En 2017, 4,4 millions € ont été investi dans 76 crèches départementales dont 1,6 millions € dans les travaux d’été. Dans la perspective d’améliorer les conditions d’accueil des tout-petits, des travaux de rénovation et d’aménagement ont nécessité la fermeture de 27 crèches départementales, entre la mi-juilllet et la mi-septembre dont 15 à partir du 4 août au soir.

Les crèches départementales font peaux neuves

Ces travaux à la fois intérieurs et extérieurs sont réalisés en période estivale, propice aux travaux et c’est ainsi que certains chantiers s’échelonnent sur plusieurs étés. Le vieillissement de nombreux bâtiments nécessite aussi une fermeture sur plusieurs mois pour entreprendre d’importants travaux d’entretien et de réparations. Des structures d’accueil provisoire sont prévues pendant cette période dans d’autres crèches à proximité, afin d’assurer la continuité du mode de garde des enfants sans pénaliser les familles. Certaines crèches restent ouvertes, les travaux étant moins lourds, ils sont effectués en site occupé.

Le Département mène une politique volontariste pour permettre à chaque enfant d’être accueilli dans les meilleures conditions. Ces travaux participent à la qualité du service public départemental de la petite enfance.

Crèches fermées cet été pour travaux