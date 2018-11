17e édition d'Un Notre Monde : rendez-vous dès le 16 novembre !

Cette initiative a pour but de sensibiliser les jeunes aux valeurs de solidarité internationale et de développement durable. La 17e édition d’"Un Notre Monde" se déroulera du 16 novembre au 2 décembre, dans le cadre du Festival de la solidarité.

Cette année encore, ce rendez-vous annuel des actrices et acteurs de la solidarité internationale et du développement durable, proposera un grand nombre d’évènements dans près de 30 villes du département. Avec cette initiative, le Conseil départemental encourage l’engagement citoyen des val-de-marnais.e.s et soutient plus de 90 projets pour sensibiliser les jeunes aux valeurs de solidarité internationale et de développement durable.



Un Notre Monde aura lieu du 16 novembre au 2 décembre 2018

Pour l’ouverture de la 17e édition, rendez-vous dès le 16 novembre dès 18h30 à l’hôtel de ville de Gentilly. Comme chaque année, ce moment festif et solidaire réunira tous les acteurs associatifs, institutionnels et citoyens de la Solidarité en Val-de-Marne. Par ailleurs, le 18 novembre, une rencontre autour de la thématique "Engagements ici et là-bas" sera organisé de 14h à 21h au dans la salle polyvalente du parc interdépartemental des sports et de loisirs du Tremblay à Champigny-sur-Marne.

À cette occasion, vous pourrez échanger avec les associations val-de-marnaises engagées dans des actions de solidarité internationale et de développement durable, avec au programme des échanges, débats, projections, expositions, prestations artistiques, goûter du monde.

À 19h, l’association Convergence et Rochdi Belgasmi proposeront le spectacle de danse "Zoufri". Cette représentation ouvrira les ateliers démocratiques "l’Action publique, notre bien commun" du 18 au 22 novembre durant lesquels une délégation tunisienne sera reçue.

-

Soirée d'ouverture vendredi 16 novembre à 18h30

Hôtel de ville de Gentilly

14 place Henri-Barbusse à Gentilly

Du vendredi 16 novembre au dimanche 02 décembre

Des événements dans tout le Val-de-Marne