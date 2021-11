50 ans de l'Hôtel du Département et de la Préfecture : découvrez ce patrimoine architectural du Val-de-Marne

Le 18 novembre 1971 était inauguré le bâtiment qui accueille les services du Conseil départemental et de la Préfecture du Val-de-Marne. 50 ans après, nous vous invitons à tester vos connaissances sur cette construction de verre et d'acier qui jouxte le lac de Créteil. Quiz à découvrir dans cette page !

Philolaos, Bengt Olson, Albert Féraud... Des artistes internationaux ont travaillé avec l'architecte Daniel Badani sur ce projet d'envergure : la création d'un bâtiment unique pour accueillir à la fois le tout nouveau Département du Val-de-Marne, créé en 1968, mais aussi la Préfecture du département.

C'est l'occasion de revenir sur les caractéristiques architecturales et les œuvres "cachées" dans l'enceinte du bâtiment : testez vos connaissances dans le quiz ci-dessous !

Quiz réalisé en collaboration avec les Archives départementales.

Les "50 ans de la Préfecture / Hôtel du Département" en exposition



L'exposition est à voir sur les grilles du jardin, côté lac.

Le chantier de ce bâtiment monumental a démarré en 1968, sous l'égide de Daniel Badani, architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux. L'édifice, construit sur d'anciennes carrières, présente une architecture originale basée sur le verre, l'acier, le béton et le granit. Cette cité administrative est établie sur 9 niveaux de 180 mètres de long et accueille près de 500 bureaux. L'ensemble s'insère dans un paysage singulier, entouré de 4 hectares de jardins et d'un vaste plan d'eau. Le bâtiment est inauguré le 18 novembre 1971 en présence du Président de la République Georges Pompidou.

Pour en savoir plus sur l'histoire du bâtiment, une exposition est accessible sur les grilles du jardin, côté lac.

Un Gingko biloba, symbole de longévité, a également été planté dans les jardins pour commémorer cette date.