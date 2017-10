6 choses à savoir quand je reçois une notification de la MDPH : compréhension, désaccord, modalités de paiement..

Une fois votre dossier déposé à la MDPH, il se passe, en moyenne, un peu plus de 5 mois avant d’avoir un arbitrage de la commission qui décide de l’attribution ou non d’une aide (la CDAPH). On vous dit tout sur les notifications de la MDPH concernant les désaccords, les modalités de paiement...

1) La notification est envoyée par la MDPH mais ce n’est pas elle qui a pris la décision d’accord ou de rejet des demandes : c’est la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)

La CDAPH est l’instance chargée de prendre les décisions d’attribution ou de rejet des prestations et des orientations pour les personnes handicapées (enfants et adultes).

Compte-tenu du nombre de dossiers déposés, la CDAPH se réunit une fois par semaine pour les dossiers adultes et une fois par mois pour les dossiers enfants. Elle prend chaque année plus de 73 000 décisions. La MDPH n’est pas membre de cette commission. La CDAPH décide ensuite d’accorder ou de refuser les demandes et parfois de reporter sa décision en attente de compléments d’informations.

Une fois la décision prise par la CDAPH, le dossier est transmis au service instruction qui procède, dans un délai d’un mois maximum, à l'envoi des notifications de décision à l’attention du demandeur ou de son représentant légal ainsi qu’aux partenaires concernés.

2) La MDPH met à ma disposition plusieurs services pour comprendre le contenu de la notification

Des fiches informations thématiques sont disponibles sur ce site : rubrique A votre service / handicap

L’usager ou son représentant légal peut prendre rendez-vous avec un agent d’accueil approfondi de la MDPH en se présentant à l’accueil de la MDPH et /ou prendre RDV avec le travailleur social qui l’a accompagné à faire sa demande ou le CCAS

3) En cas de désaccord : si l’usager ou son représentant légal veut contester la décision mais sans le faire au tribunal : comment faire ?

Les voies de recours amiables sont les suivantes :

- écrire à la MDPH pour demander une conciliation : l’usager ou son représentant légal rencontrera alors un conciliateur extérieur à la MDPH, qui établira un rapport auprès de la MDPH pour l’aider à faire valoir ses droits. Une conciliation suspend les délais de recours gracieux et contentieux : il sera toujours possible de faire un recours gracieux dans les 2 mois qui suivent la conciliation.

- Demander à la MDPH une rencontre avec son médiateur

- Ecrire un recours gracieux à la MDPH : dans ce cas, la demande sera réexaminée par la MDPH, ce qui donnera lieu à une nouvelle décision de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).

Le recours grâcieux doit être déposé à la MDPH dans un délai de 2 mois après la date de la notification de la CDAPH : il y a néanmoins une souplesse de la part de la MDPH qui accepte les recours gracieux jusqu’à 6 mois après la date de la CDAPH.

Le courrier de recours gracieux doit être signé par la personne en situation de handicap ou son représentant légal ce qui signifie qu’une demande signée par un tiers n’est pas recevable (par exemple : médecin, Travailleur Social, membre de la famille, curateur…)

Il est conseillé de joindre des éléments complémentaires : par exemple des compte rendus médicaux, et des explications de la personne sur le retentissement de son handicap sur sa vie professionnelle et/ ou personnelle

Il faut joindre la copie de la décision de la CDAPH contestée

A noter : un recours gracieux entraîne un nouvel examen de la situation médico-sociale par la CDAPH qui décidera soit le maintien de la décision antérieure soit l’ouverture d’un nouveau droit.

La CDAPH se replace à la date de la demande initiale pour décider. C’est pourquoi, si la situation s’est aggravée depuis la date de la demande initiale, il ne faut pas faire un recours gracieux mais une demande de révision.

4) En cas de désaccord : l’usager ou son représentant légal veut contester la décision devant un tribunal : comment faire ?

Faire un recours contentieux par écrit dans un délai de 2 mois suite à la décision de la CDAPH contestée ou suite à la décision de rejet du recours gracieux

Deux tribunaux peuvent être compétents selon les droits demandés :

Auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris qui confirmera ou infirmera la décision de la CDAPH (procédure gratuite sans obligation d’être représenté ou accompagné d’un avocat)

Ce tribunal est compétent pour les prestations suivantes :

- Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et ses compléments

- Allocation Adulte Handicapé et complément de ressources

- Prestation de Compensation du Handicap

- Orientation scolaire

- Orientation en établissement médico-social

- Carte Mobilité Inclusion mention invalidité et priorité

Auprès du tribunal administratif qui peut annuler la décision de la CDAPH (avec le cas échéant injonction à la CDAPH)

- Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement

- Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

- L’orientation professionnelle pour les adultes

La MDPH comme l’usager peut également faire appel de la décision du tribunal en deuxième instance

5) Le paiement des prestations :

La MDPH n’est pas chargée du versement des prestations financières

Ce sont d’autres administrations qui sont chargées de payer ces prestations :

- Pour obtenir des informations sur le paiement de l’AEEH, de ses compléments, de l’AAH ou du complément de ressources : contacter la CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

- Pour obtenir des informations sur le paiement de la Prestation de Compensation du Handicap ou de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne : contacter la Direction de l’Autonomie du Conseil départemental.

6) Si l’usager ou son représentant légal rencontre une difficulté ou est en désaccord avec un service ou un établissement médico-social, ils peuvent s’adresser aux personnes qualifiées externes à la MDPH

Ces personnes qualifiées peuvent jouer un rôle de médiation entre les familles et les établissements et services pour personnes handicapées.

Pour demander de rencontrer une personne qualifiée vous pouvez contacter :