6 choses à savoir sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

L’AAH, c’est pour qui ? Quel est son montant ? Est-elle cumulable avec d’autres aides ? Qui décide de me l’attribuer ? Qui la verse ? Combien de temps faut-il attendre avant d’avoir une réponse ? Quelles sont les conditions à remplir pour avoir une réponse au plus vite ? Par ici, on vous dit l’essentiel en 7 réponses.