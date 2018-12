À Chevilly-Larue, un cœur de ville apaisé et partagé

Un nouveau visage pour l’avenue du Président F. Roosevelt

550 m de piste cyclable à double sens, 5 traversées piétonnes sécurisées et 4 nouvelles traversées créées, 3 plateaux ralentisseurs, 23 érables rouges replantés et des jardinières fleuries, 17 nouveaux éclairages à led installés, 48 places de stationnement aménagées dont 2 places pour les personnes à mobilité réduite au plus près des commerces et de la médiathèque... Aujourd'hui, l’avenue Roosevelt n'est plus seulement une route mais aussi un espace public plus agréable à vivre pour toutes et tous.

Démarré en janvier 2018, ce projet avait pour objectifs de renforcer le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes, d'apaiser et sécuriser l'avenue pour tous les usagers et d'améliorer durablement l'espace public et le cadre de vie. Il s’agissait ici d’une nécessité pour mettre aux normes l’espace public, garantir l’accessibilité de tous mais également pour tenir compte de l’arrivée prochaine de la ligne 14 qui poussera de nombreux Chevillais à davantage se déplacer à pied ou en vélo.

Un projet par et pour les habitants

Ce projet est aussi le fruit des synergies entre les habitant·e·s, la ville et le Département. En effet, des ateliers citoyens organisés avec Chevilly-Larue ainsi que des réunions de concertation ouvertes au plus grand nombre ont permis une collaboration sereine sur le programme ambitieux de redynamisation du cœur de ville, valorisation du cadre de vie et sécurisation de l'espace public. Initié par le Département et co-financé avec la région, ce projet s’inscrit plus largement dans le cadre des actions menées par la municipalité pour offrir à tous et toutes un meilleur cadre de vie.

Samedi 15 décembre à 11h, le nouveau cœur de ville de Chevilly-Larue sera inauguré place Nelson Mandela. L’aboutissement de 11 mois de travaux de réaménagement entrepris par le Département.