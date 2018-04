À Vitry-sur-Seine, découvrez les 3 nouvelles expositions du MAC VAL

À travers différents médiums comme la vidéo, l’installation, la photographie ou le collage, Meiro Koizumi explore les tabous de la société japonaise et ses traumas enfouis, puisés dans l’histoire du pays. Il sonde également les non-dits de la seconde guerre mondiale et de la colonisation japonaise. À l’occasion de sa résidence au MAC VAL, il tente de décrypter les motivations et les représentations des 16-20 ans et souhaite plus particulièrement interroger l’impact du conditionnement social et de la propagande médiatique sur l’engagement militaire des jeunes. Souhaitant développer ce projet au Etats-Unis, au Japon et en France, il réalise ici ce travail avec le Service Municipal de la Jeunesse de Chevilly-Larue.