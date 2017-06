Aide aux seniors : 2 projets innovants pour l’autonomie

Impulser et accompagner les projets des acteurs de la prévention de la perte d’autonomie chez les personnes âgées, c’est l’objectif de la Conférence des Financeurs (CDF). Lors de la réunion plénière du jeudi 29 juillet, le Val-de-Marne, l'Etat, la Caisse nationale d’assurance vieillesse et l'Agence régionale de Santé ont validé deux initiatives originales : EcoReso et Silver Fourchette.

EcoReso : récupérer et vendre à prix réduit du matériel de mobilité adaptée

Il s’agit de la première « recyclerie / conseil en mobilité » du genre en France. Baptisé EcoReso, ce circuit de récupération et de revente de matériel technique d’aide à la mobilité est développé sur le concept de l’économie sociale et circulaire. Pensé par le CEREHM (centre d’expertise et de recherche sur la mobilité handicap), EcoReso proposera :

d’acheter à prix réduits du matériel d’aide à la mobilité (fauteuils roulants, lits médicalisés…) d’occasion mais reconditionné pour être remis à neuf

de récupérer du matériel dont les personnes n’ont plus l’usage

de conseiller sur les différentes aides à la mobilité existants les plus adaptés au cas par cas

d’essayer ou de louer du matériel

les conseils d’ergothérapeutes pour le choix du matériel.

Ecoreso sera financé grâce à la Conférence des Financeurs (100 000 euros) et au Département (10 000 euros). Le service devrait être opérationnel vers octobre 2017.

Silver Fourchette : redonner le goût de la vie par la qualité de l’assiette



Silver Fourchette : "Se nourrir" doit devenir un véritable "plaisir".

« 30 % des personnes qui arrivent en maisons de retraite (Ehpad) sont en situation de dénutrition. ». Créée en 2016, le programme Silver Fourchette vise à stimuler une cuisine de qualité dans les maisons de retraite. L’initiative est basée sur un concours de gastronomie dans les établissements, des conférences, des formations pour les chefs et les aidants de personnes âgées, un lab pour présenter les dernières innovations… Elle est impulsée par le Groupe SOS et la FEHAP et placée sous le parrainage de Thierry Marx. Elle permet également de former des jeunes, et de faire ainsi un trait d’union entre les générations.

Silver Fourchette est financé grâce à la Conférence des Financeurs. Le projet se mettra en place courant 2017.

La Conférence des Financeurs : 71 actions financées en 2017

Au total, en 2017, c’est plus de 70 actions qui auront été validées par la CDF, au profit du maintien de l’autonomie des seniors grâce à des initiatives innovantes.

La CDF est une instance nationale déployée dans chaque département et visant à la prévention de la perte d’autonomie chez les personnes âgées. Par ce dispositif mis en œuvre par les Départements, la CDF finance de nouvelles actions de prévention réalisées par des acteurs de terrain, selon des critères d’éligibilité. Le but : toucher de nouvelles cibles, élargir les dispositifs actuels ou couvrir des besoins qui ne le sont pas encore dans des domaines tels que la mobilité, la dénutrition et la santé bucco-dentaire, le numérique, le maintien à domicile, la lutte contre l’isolement…

Elle est présidée l’ARS (Agence régionale de Santé), la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et par le Département chargé de la pré-sélection des projets qui sont ensuite validés en instance plénière.

Grâce aux financements qu’elle apporte, elle permet de mettre en œuvre les politiques publiques du Département en faveur des seniors.