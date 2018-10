Aide Val-de-Marne Solidarité : les inscriptions sont ouvertes

L'aide Val-de-Marne solidarité : inscriptions possibles jusqu'au 31 décembre

Afin d'apporter son soutien aux familles les plus fragiles, le Département propose une aide financière pour les fêtes de fin d'année. Cette "aide Val-de-Marne Solidarité", anciennement connue sous le nom "chéque solidarité", représente un coup de pouce entre 30 et 60 € par foyer fiscal (en fonction de sa composition).

Avec cette aide, destinées aux familles val-de-marnaises non imposables, le Département manifeste son soutien à près de 80 000 foyers en difficulté. Une action qui traduit l'engagement du Département dans la lutte contre toutes les formes d'exclusion et conforte par la même occasion la politique forte menée dans le domaine de l'action sociale et de la solidarité.

Aide Val-de-Marne Solidarité : comment ça marche ?

Cette année, le paiement de l'"aide Val-de-Marne solidarité" se fait en priorité par virement, plus rapide que par chèque. Pour ce faire, deux pièces sont à fournir : l'avis d'imposition 2018 (sur les revenus 2017) et un RIB.

Pour faire sa demande, deux possibilités :

Accéder au formulaire de demande en ligne ( ouverture de 1er octobre au 31 décembre )

) Télécharger le webformulaire, l'imprimer, le remplir et l'envoyer par courrier à cette adresse

Val-de-Marne Solidarité

Conseil départemental du Val-de-Marne

94054 Créteil Cedex

Le délai de traitement d’une demande de l'aide Val-de-Marne solidarité est d'environ 15 jours par virement bancaire et d'un mois minimum par chèque.

La solidarité et l'entraide, au cœur des fêtes de fin d'année

Outre cette aide, le Département organise également tous les ans la Fête des solidarités en partenariat avec de snombreuses associations locales. Cet événement festif signe la volonté de cohésion sociale du Département et de vivre-ensemble sur son territoire. Au programme : des spectacles professionnels et amateurs autour du théâtre, de la danse et de la musique, des activités et des jeux pour les enfants ainsi que des buvettes et gourmandises... pour aller à la rencontre des habitants.

La prochaine édition de la Fête des Solidarités aura lieu le samedi 1er décembre, de 13h30 à 18h30, dans 31 de lieux du département val-de-marnais.