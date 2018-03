Aménagement de la RD920 : imaginons ensemble le devenir de cet axe

Circulation, place des piétons ou des cyclistes, paysage... Comment voyez-vous la nouvelle RD920 ? Un grand projet d'aménagement s'étend de Bourg-la-Reine à Montrouge en passant par Bagneux, Arcueil et Cachan. Dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, vous êtes invités a donner votre avis du 26 mars au 11 mai 2018.

Le projet de requalification de la section Nord de la Route départementale 920 s’étend de la place de la Résistance – Charles-de-Gaulle à Bourg-la-Reine jusqu’au boulevard Romain-Rolland à Paris sur un linéaire de 3,8 km traversant cinq communes (Bourg-la-Reine, Cachan, Bagneux, Arcueil et Montrouge) et deux départements (Hauts-de-Seine et Val-de-Marne).

63 M€ sont consacrés par les deux Départements pour ce projet de requalification qui marque leur utilité au quotidien pour améliorer la qualité de vie des habitants. Ces aménagements, dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par le Département des Hauts-de-Seine, viendront compléter ceux déjà réalisés entre 2011 et 2018 à Antony, Sceaux et Bourg-la-Reine.

Partage des espaces, sécurité et environnement : 3 objectifs majeurs d'un projet ambitieux

Un meilleur partage des espaces : donner une place à tous les usagers (piétons, cyclistes, voitures et bus) en adaptant l’infrastructure routière avec une vie locale dynamique.

Des déplacements rendus plus sûrs : améliorer la circulation en repensant les aménagements aux carrefours, et rendre plus confortables les traversées piétonnes.

L’environnement revalorisé : développer un véritable projet d’aménagement paysager agréable avec de nouveaux alignements d’arbres.



Projection de la RD920 à hauteur de la villa des Longschamps - Bagneux ©CD92

Comment participer ?

Du 26 mars au 11 mai 2018, habitants, associations, acteurs économiques et toutes personnes intéressées et concernées peuvent s’informer sur le projet et donner leur avis ! Registre, courriel ou réunion publique, plusieurs modalités de participation sont disponibles.

À Bourg-la-Reine, Bagneux, Cachan, Arcueil et Montrouge sont organisés :

une exposition expliquant le projet,

une après-midi de permanence,

une réunion publique.

Un registre sera mis à disposition du public dans les lieux d’exposition afin que chacun puisse déposer son avis.

Une adresse mail est également mise à disposition : mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr

Bourg-la-Reine

Exposition

Hall de l'Hôtel de Ville - 6, boulevard Carnot

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

Permanence

Jeudi 29 mars de 13h30 à 17h30

Réunion publique

Le mardi 10 avril à 19h à Bourg-la-Reine : Espace Les colonnes (salle C) - 51, bd du Maréchal-Joffre

Bagneux

Exposition

Maison des projets - 28, avenue Henri-Barbusse

Mardi de 16h30 à 19h, jeudi de 14h à 17h, vendredi de 14h à 17h

Permanence

Vendredi 6 avril de 14h à 17h

Réunion publique

Le jeudi 12 avril à 19h à Bagneux : salle des fêtes Léo-Ferré - 6, rue Charles-Michels

Cachan

Exposition

Hall de l'Hôtel de Ville - Square de la Libération

Du lundi au vendredi de 08h15 à 12h et de 13h30 à 17h15, samedi de 8h45 à 12h30

Permanence

Jeudi 3 mai de 13h30 à 17h15

Réunion publique

Le jeudi 3 mai à 19h à Cachan : hôtel de ville - square de la Libération

Arcueil

Exposition

Hall de l'Hôtel de Ville - 6, boulevard Carnot

Lundi, mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, mardi de 9h à 17h en continu, jeudi de 13h30 à 19h, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Permanence

Mercredi 2 mai de 13h30 à 17h30

Réunion publique

Le mercredi 2 mai à 20h à Arcueil : école Aimé-Césaire - 45, rue du Général-de-Gaulle

Montrouge

Exposition

Hall du centre administratif - 4, rue Edmond-Champeaud

Mardi, mercredi, vendredi de 13h30 à 17h30

Permanence

Jeudi 5 avril de 13h30 à 17h30

Réunion publique

Le mercredi 11 avril à 19h à Montrouge : Le Beffroi (salle Blin) - 2, place Emile-Cresp