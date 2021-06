Aménagement du Carrefour Pompadour : plus confortable et plus sûr pour les cyclistes et les piétons

A Créteil, le carrefour Pompadour était l’une des coupures urbaines les plus importantes du département. En 2020, des travaux ont accompagné la mise en place des pistes cyclables sanitaires et le carrefour est devenu le premier giratoire cyclable à ilots intra-annulaires. Aujourd’hui, le Département réalise, avec l’accord de l’État, responsable du carrefour, des travaux pérennes pour sécuriser définitivement la traversée des cyclistes et des piétons.

Une coupure urbaine « prioritaire » résorbée

Situé au carrefour de grands axes de circulation (bretelles de l’A86, RN6, RD86 et RN406) et fragmenté par de nombreux ouvrages (voie aérienne pour le TVM et trémie de la RN6), le rond-point Pompadour constitue l’une des coupures urbaines référencées comme « prioritaire » à résorber dans le Plan de Déplacement de la Région Ile-de-France (PDUIF).

Le carrefour Pompadour, identifié à l’intersection de deux axes (lignes D et GC) du RER V, permet également de réaliser une liaison et un accès depuis et entre les gares du RER C à Choisy-le-Roi, du RER D à Créteil-Pompadour et du Métro Ligne 8 à Créteil Pointe du Lac et Créteil Université (en rocade).





Des travaux pour améliorer la sécurité et le confort des usagères et usagers à vélo et à pied



Aménagements cyclables provisoires carrefour Pompadour à Créteil.

Au printemps 2020, la première phase de l’aménagement du rond-point a été déployée au travers de l’installation de pistes provisoires pour constituer un anneau cyclable sécurisé, facilitant l’accès des cyclistes.

L’aménagement, salué par les associations de cyclistes, a fait l’objet d’une étude du CEREMA réalisée en septembre 2020, montrant que le sentiment de sécurité des cyclistes a été multiplié par 10 et que le carrefour semble mieux fonctionner qu’avant, y compris sur le plan routier tant en capacité qu’en sécurité.

L’aménagement pérenne du rond-point, dont les travaux seront menés cet été par le Département avec l’accord de l’Etat, gestionnaire et propriétaire du carrefour. L’aménagement reprendra les mêmes principes, et intégrera en plus a réalisation de plateaux surélevés, pour ralentir le trafic automobile en entrée de carrefour.

L’opération intègre également la réhabilitation du cheminement le long de la RD86 entre le carrefour Pompadour et la rue Pasteur Vallery Radot, qui relie le carrefour à la base de loisirs de Créteil.

Détails du projet :

Aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle de 2,5 m minimum de large sur chaussée, soit un anneau d’environ 360 mètres de long, protégée par des ilots en dur avec des matériaux robustes adaptés au trafic ;

Réduction des largeurs d’accès et réalisation de plateaux surélevés sur toutes les entrées et sorties du carrefour (soit 11 branches) pour sécuriser le cheminement des piétons ;

Rénovation de certains trottoirs ;

Déplacement ou rehaussement des équipements de voirie gênants sur trottoir (candélabres, panneaux de police, panneaux publicitaires…) ;

Déplacement de l’arrêt de bus aujourd’hui sur le carrefour sur la RD86 à quelques dizaines de mètres, permettant ainsi sa mise en accessibilité ;

Mise en place d’un jalonnement spécifique piétons et cycles sera ;

Réalisation d’une jonction avec les différentes pistes déjà existantes ;

Création d’une voie partagée piéton/cycle (voie verte) pour assurer la continuité cyclable entre la rue Pasteur Vallery Radot/ base de loisirs de Créteil et le carrefour Pompadour.

D’un montant de 1,8 millions d’euros, ce projet a été retenu en mars 2021 dans le cadre du dernier appel à projets « Mobilités actives » du Ministère chargé des Transports.

Dans son Plan des Déplacements du Val-de-Marne 2019-2030, qui fixe la politique départementale des transports et des déplacements à travers des objectifs pour 2030, le Département donne au vélo une place significative. Par exemple, le Plan des Déplacements en Val-de-Marne prévoit pour 2030 la réalisation de 500 km cumulés d’itinéraires cyclables et la résorption de 7 coupures urbaines (pont, rond-point, route… difficiles à franchir à vélo et à pied).