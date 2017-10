Aménagement du pont de Nogent-sur-Marne : un chantier colossal pour partager la voirie entre tous les usagers

Engagés depuis le printemps 2017, les travaux d’aménagement du pont de Nogent visent à fluidifier les conditions de circulation et améliorer la sécurité des usagers. Aujourd'hui, le chantier vient d’adopter sa forme définitive jusqu’à la mise en service des nouvelles voies fin 2018.

3 ans de travaux pour mettre fin à la congestion du pont de Nogent

Près de 80 000 véhicules par jour empruntent le pont de Nogent pour rejoindre l’A4 ou l’A86 : reliant les communes de Nogent-sur-Marne et de Champigny-sur-Marne, il est l’un des points de congestion les plus importants du réseau routier dans l’Est parisien.

Le réaménagement de cette zone prévoit des aménagements routiers, un cheminement dédié aux piétons et aux cycles, des aménagements paysagers ainsi que des protections acoustiques. Les objectifs sont de mettre fin à la saturation chronique du pont de Nogent, tout en renforçant la sécurité des usagers et en améliorant le cadre de vie des riverains.



Projet de réaménagement du pont de Nogent

Les travaux, engagés depuis avril 2017, vont se dérouler en deux phases :

La première phase s’étend jusqu’à la fin de l’année 2018 : aménagement routier pour fluidifier le trafic

création d’une bretelle en boucle sans feux, depuis l’autoroute A86 Nord pour s’insérer sur l’autoroute A4 vers la province (Bobigny/ Marne-la-Vallée),

sur le pont de Nogent, la circulation à l’indonésienne (circulation à gauche) sera remplacée par une circulation classique (à droite) et certains feux tricolores seront supprimés,

pour améliorer l’accès à l’autoroute A4 vers Paris depuis Champigny (RD145) , un nouveau pont au-dessus de l’autoroute A4 sera construit.

La seconde phase prévue de fin 2018 à début 2020 : un cadre de vie végétalisé, et des déplacements piétons et cycles favorisés

réalisation d’une passerelle piétonne attenante au pont,

création du parc des Rives,

pose de panneau acoustique.



Calendrier des travaux : 2 phases et 3 ans de travaux

Une passerelle piétonne et cycle pour franchir l’A4 et la Marne en toute sécurité

Pour une meilleure coordination du chantier global, le Conseil départemental a fait le choix de laisser à l’Etat la charge de la réalisation de la passerelle. A sa livraison, cette dernière intégrera le patrimoine départemental. Le Département a d’ailleurs anticipé la livraison en travaillant à la continuité et à la pertinence de son réseau de pistes cyclables en aménageant les avenues de Stalingrad (RD145) et Jack Gourevicth à Champigny-sur-Marne.

La passerelle financée à 100% par le Conseil départemental permettra aux piétons et aux cycles de rejoindre au Nord la gare RER de Nogent-Le-Perreux et la future ligne 15 du métro Grand Paris Express, et au Sud le parc interdépartemental du Tremblay.

Longue de 250 mètres la passerelle va rétablir un axe de déplacement majeur en Val-de-Marne pour les piétons, et aussi pour toutes les pratiques dites douces (vélo, roller, trottinette…). Cet ouvrage d’art complètera les réalisations à venir du Département dans le cadre du Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables, notamment à Nogent-sur-Marne. Ce document traduit la volonté du Conseil départemental d’offrir à ses habitants un réseau cyclable de qualité dès 2020 pour une pratique quotidienne du vélo, et ce à travers un réseau de 23 itinéraires.

Le montant total du réaménagement du pont en 2 phases est estimé à 48 millions d’euros, avec une prise en charge de 20,8 millions d’euros pour l’Etat et le même montant pour la Région Ile-de-France. Les 6,4 millions d’euros restants sont financés par le Département du Val-de-Marne. Ce qui équivaut à la prise en charge intégrale de la construction de la passerelle piétonne.