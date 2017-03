Le Conseil départemental renouvelle son soutien à l'économie sociale et solidaire à travers son appel à projets de développement social et solidaire du territoire. 100 000 € seront répartis entre les différents projets sélectionnés par le jury. Les pré-inscriptions sont ouvertes du 6 au 26 mars.

Pour cet appel à projets 2017, jusqu’à 100 000 € seront répartis entre les différents projets sélectionnés par le jury pouvant financer jusqu’à 70 % du montant total du projet. Le projet doit être un projet établi dans le Val-de-Marne, au stade d’émergence (étude de faisabilité) ou de démarrage, et porté par une structure de l'économie sociale et solidaire. Le montant sollicité devra être compris entre 5 000 € et 15 000 €.

Les étapes de votre candidature :

Pré-inscriptions en ligne du 6 au 26 mars 2017 .

Vous recevrez ensuite une réponse personnalisée vous indiquant si votre projet est recevable au regard des critères fixés par le règlement.

Le cas échéant, vous recevrez un dossier complet à renvoyer électroniquement avant le lundi 1er mai 2017 à 18h00.

Quelques critères de sélection :

Cet appel à projets concerne les acteurs de l’économie sociale et solidaire : associations, coopératives, mutuelles, fondations, structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), entreprises bénéficiant de l’agrément « Entreprise solidaire d'utilité sociale» au titre de l’article L3332-17-1 du code du travail. Le projet doit présenter un ancrage territorial fort, une utilité sociale avérée, s'inscrire dans une démarche de cohésion sociale et territoriale, être viable économiquement, permettre la création/consolidation d’emploi(s).

Seront étudiés en priorité les projets :