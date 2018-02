Après la crue, les agents départementaux viennent aider Villeneuve-Saint-Georges

Racler, balayer, asperger, aspirer… Après trois semaines de crue, la Seine commence à regagner son lit. Dans le Val-de-Marne et à Villeneuve-Saint-Georges, commune fortement touchée par les inondations, les rues sont enfin dégagées.

Pour aider les habitants sinistrés, le Département a déployé une équipe de la Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement (DSEA). Les agents départementaux ont effectué une première opération dans le quartier Belleplace-Blandin à Villeneuve-Saint-Georges jeudi 15 février, pour nettoyer les rues et faciliter les déplacements des habitants. Des équipes étaient également déployées pour la remise en état du parking de la gare RER.

L’intervention des agents départementaux doit durer plusieurs jours et de nombreuses équipes sont mobilisées : aidés de cureuses pour aspirer la boue et de lances à haute pression, les agents ont pour mission de nettoyer la voirie et les murs.

Un habitant de Villeneuve-Saint-Georges témoigne : avec plus de 50cm d’eau dans sa maison, il apprécie l’action des agents départementaux pour tenter d’effacer les dégâts causés par les inondations. « Ça prouve qu’on est pas délaissé quand même. C’est énorme. »

19 villes du Val-de-Marne reconnues en état de catastrophe naturelle

Mercredi 14 février, le Gouvernement a réuni la commission de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle « en procédure accélérée » afin de faciliter le retour à la normale et l’accompagnement des acteurs impactés par la crue, particuliers, entreprises et collectivités. 19 villes du Val-de-Marne sont concernées : Ablon-sur-Seine, Alfortville, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevieres-sur-Marne, Choisy-Le-Roi, Créteil, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Sucy-en-Brie, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-sur-Seine.

Le même jour, Christian Favier, président du Conseil départemental, a accompagné Emmanuel Macron, président de la République, à Villeneuve-Saint-Georges pour rencontrer les sinistrés et saluer les agents du service public mobilisés par la crue.