Archéologie : diagnostic sur le site de l'abbaye de Saint-Maur

Saint-Maur-des-Fossés

Le Conseil départemental du Val-de-Marne réalisera un diagnostic archéologique à Saint-Maur-des-Fossés sur le site de l’abbaye mérovingienne. En effet, dans le cadre de la construction de nouveaux bâtiments dans la résidence de l’Abbaye pour personnes âgées, à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), les services de l’État ont prescrit un diagnostic archéologique.

Ces aménagements sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, les travaux se situant dans l’enceinte de l’abbaye de Saint-Maur dont la première fondation est attestée dès 639 et qui prend initialement le nom de Saint-Pierre-des-Fossés. L’abbaye plusieurs fois reconstruite, ne sera vendue au Prince de Condé qu’en 1751, perdant toute fonction religieuse. Le site témoigne donc de plus de mille ans d’histoire patrimoniale et religieuse. Les vestiges sont classés au titre des Monuments Historiques en juin 1988. Une équipe de deux archéologues interviendra du 18 mars au 5 avril 2019.

Deux opérations archéologiques réalisées en 2015 sur l'abbaye

Un diagnostic archéologique s’est déroulé du 16 février au 06 mars 2015 dans le parc municipal de l’Abbaye par le Département. Cette opération a été motivée par le projet de réhabilitation du site de l’abbaye aux abords de l’enceinte et de sa tour dite Tour Rabelais construites dans la seconde moitié du XIVe siècle. Sept sépultures ont été découvertes et un ensemble sépulcral, composé d’au moins six d’entre-elles, a été révélé dans le substrat, préservé par la fausse-braie à l’extérieur de l’enceinte, et à l’intérieur de l’enceinte.

Du 23 février au 06 mars 2015, un diagnostic a été réalisé dans ce même parc, motivée par le projet de mise en valeur de la Villa Bourières construite sur les vestiges des communs d’une maison canoniale et du cloître de l’abbaye. Le diagnostic a révélé les élévations du mur de galerie du cloître, conservées sur 50 à 60 cm au-dessus du sol de dalles calcaires, l’entrée du cloître vers le cellier par son seuil et ses piédroits. Le mur bahut, séparant la galerie de cloître et le jardin a été découvert et permet de définir une galerie de 2,80 m de large. Ces vestiges du cloître peuvent être datés du XIIe siècle, correspondant à la construction du cloître de l’abbaye.

À quoi sert un diagnostic archéologique ?

Le Département réalise des opérations d’archéologie préventive : prospection, diagnostic et fouille. Il enregistre les indices et vestiges mis au jour et repère les espaces où le patrimoine archéologique pourrait être endommagé dans le Val-de-Marne. Le diagnostic permet de vérifier la présence ou non de vestiges avant d’enclencher un projet d’aménagement. Il peut être suivi d’une fouille s’il est déclaré « positif »

L'archéologie, vecteur de transmission de savoirs

La recherche est un bien commun à transmettre à chaque citoyen pour lui fournir les moyens d’une réflexion partagée. Dans le prolongement de ses activités de recherches, le Département organise des expositions et des conférences. Il diffuse aussi des publications auprès d’un large public. L’espace d’aventures archéologiques accueille régulièrement tous les publics (journées du patrimoine, fêtes départementales ou locales, journées nationales de l’archéologie, Estival archeo, etc.). Les scolaires et les personnes en situation de fragilité font l’objet de projets spécifiques (ateliers pédagogiques, expérimentations, etc.) L'ambition du Département dans la sauvegarde du patrimoine archéologique dure depuis déjà 40 ans.