Archéologie : fouille en cours à Vitry-sur-Seine

En 2019, au cours d’un diagnostic archéologique, le service archéologie du Département a mis au jour, des indices d’occupations datant de la préhistoire à la période médiévale sur cette zone vitriote. L’importance de ces vestiges a conduit les services de l’Etat à prescrire la fouille archéologique exhaustive de l’emprise afin de sauvegarder et d’étudier ces témoignages de l’occupation humaine de cette partie du territoire.

Comprendre ce micro-territoire

Cette fouille sera conduite par l’INRAP (institut national de recherches archéologiques préventives) en partenariat avec le Département. L’emprise globale est de plus de 4 ha. Les vestiges qui devront être fouillés couvrent les périodes de la Préhistoire, le Néolithique ancien, les périodes des âges des métaux, gallo-romaine et médiévale.

Pour la préhistoire, il s’agit de préciser très rigoureusement le contexte physique de la fin des glaciations (il y a 20 000 ans) d’intégrer ces nouvelles données au contexte régional et extra régional pour contribuer aux recherches sur la période Tardiglaciaire du Bassin Parisien.

Pour le Néolithique ancien (il y a 7 000 ans), les vestiges attendus viendront élargir notre connaissance de l’évolution chronologique et géographique de l’occupation de ce secteur. En effet des vestiges de cette période ont été fouillés en 2016, à proximité immédiate de l’emprise actuelle. Ainsi c’est une large fenêtre qui va s’ouvrir sur les mutations d’un micro territoire il y a plus de 4000 ans, qui nous permettra de comprendre -ou du moins d’appréhender- son organisation, ses liens et l’évolution du biotope.

De même, pour les périodes plus "récentes" (âges des métaux, gallo-romaine et médiévale) cette fouille va permettre de préciser la chronologie, l’environnement, l’organisation spatiale, les activités et le statut des occupations humaines de cette partie du territoire dont l’importance patrimoniale.

Qu'est-ce qu'une fouille archéologique ?

Une fouille archéologique se compose d’une phase de terrain, la fouille proprement dite, et d’une période d’étude dite de post fouille qui s’achève avec la remise d’un rapport final qui présente et synthétise l’ensemble des résultats. La phase terrain de la fouilel archéologique à Vitry-sur-Seine a commencé le 14 septembre et doit durer 12 mois au terme desquels le terrain sera disponible pour la poursuite de l’aménagement. Quatre mois supplémentaires seront nécessaires pour l’étude de la masse de données issues de la phase terrain et la remise du rapport final.