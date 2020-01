Archéologie : un diagnostic réalisé à Chennevières-sur-Marne

Le diagnostic archéologique aura lieu ici, à Chennevières-sur-Marne

Une équipe départementale réalise, à partir du 21 janvier 2020, un diagnostic archéologique rue Aristide Briand préalablement à la construction de logements. La parcelle sondée, d’une superficie de 3130 m2, se situe en périphérie du bourg médiéval. De précédentes interventions archéologiques, réalisées dans et autour de l’église Saint-Pierre, ont permis d’étudier la construction de l’édifice religieux et de mieux comprendre la gestion de l’espace funéraire attenant. Ces nouvelles investigations auront pour but de documenter un secteur encore méconnu de la commune.

À quoi sert un diagnostic archéologique ?

Le Département réalise des opérations d’archéologie préventive : prospection, diagnostic et fouille. Il enregistre les indices et vestiges mis au jour et repère les espaces où le patrimoine archéologique pourrait être endommagé dans le Val-de-Marne. Le diagnostic permet de vérifier la présence ou non de vestiges avant d’enclencher un projet d’aménagement. Il peut être suivi d’une fouille s’il est déclaré "positif".

L'archéologie, vecteur de transmission de savoirs

La recherche est un bien commun à transmettre à chaque citoyen pour lui fournir les moyens d’une réflexion partagée. Dans le prolongement de ses activités de recherches, le Département organise des expositions et des conférences. Il diffuse aussi des publications auprès d’un large public. L’espace d’aventures archéologiques accueille régulièrement tous les publics (journées du patrimoine, fêtes départementales ou locales, journées nationales de l’archéologie, Estival archeo, etc.). Les scolaires et les personnes en situation de fragilité font l’objet de projets spécifiques (ateliers pédagogiques, expérimentations, etc.).

L'ambition du Département dans la sauvegarde du patrimoine archéologique dure depuis déjà 40 ans.