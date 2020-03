RemedeContrelaMorosite : Des documents audiovisuels d'archives accessibles en ligne

Connaissez-vous les Archives départementales ? L'institution assure actuellement la conservation de plus de 15 000 documents audiovisuels dont une partie est évidemment accessible en ligne. Profitez du temps du confinement pour vous plonger dans le visionnage de cette mémoire collective !

Un aperçu de cette mémoire est directement consultable en ligne.

Avec plus de 489 documents consultables en ligne, les archives audiovisuelles constituent une riche collection.

Concentrées sur la période 1970-2000, ces archives audiovisuelles permettent de retracer l’histoire du territoire, de son aménagement et de ses politiques publiques départementales, telles que la construction de la préfecture, l'aménagement de l’A86 ou celui des espaces verts départementaux ainsi que leur création, la mise en place d’une politique départementale d’assainissement…

Le fonds documentaire audiovisuel résulte d’une vaste politique de collecte impulsée dès 1968 et émane des services du conseil départemental, de l’État, des communes, mais aussi d’entreprises, d’associations ou de familles du département.

Rendez-vous dans la rubrique « Archives audiovisuelles »

Les Archives départementales

La mission des Archives départementales est de collecter, conserver et valoriser toutes ces ressources qu’elles diffusent et partagent avec les habitantes et habitants du Val-de-Marne.