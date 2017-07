Attention, prenez garde aux arnaques !

Le Département ne mandate aucune entreprise privée pour faire du démarchage à domicile ou pour vendre quoi que ce soit.

Lorsque le Département intervient pour réaliser des diagnostics énergétiques chez les particuliers, ce sont des agents départementaux qui réalisent directement ce service, et ce à la suite une prise de rendez-vous entre l’usager et l’institution.

Si vous êtes contacté par une entreprise se déclarant mandatée par le Département, nous vous invitons à être vigilants. Surtout, n’acceptez aucune de ses prestations et ne la laissez pas entrer chez vous. Notez un maximum d’éléments sur cette entreprise (nom, numéro de téléphone, adresse...) et déposez une plainte au commissariat. N’hésitez pas également à envoyer le récépissé de dépôt de plainte à notre adresse contact@valdemarne.fr pour que nous puissions réagir rapidement et faire cesser ces démarches frauduleuses.

Du côté de l’institution départementale, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République contre les entreprises qui ont pu être identifiées pour tentative d’escroquerie.