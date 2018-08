Balade Branchée : visitez la Forêt régionale de Grosbois en famille !

Application pour smartphone "Balade branchée" - Photo : G. Larrière / ONF

Découvrez le circuit "Grosbois en famille" dans le massif de l'Arc boisé sur Balade Branchée : cette application propose des promenades thématiques, guidées et commentées pour découvrir autrement la nature francilienne : forêts publiques, espaces naturels sensibles, parcs départementaux… Curieux de la nature, amateurs de petites sorties familiales, randonneurs confirmés, Balade branchée vous connecte à la nature en Ile-de-France. C’est votre nouveau guide de poche : choisissez une promenade, téléchargez-la et découvrez, de manière ludique, l’exceptionnelle richesse du patrimoine naturel et ses curiosités culturelles.

Refondu entièrement, le circuit "Grosbois en famille" inclut maintenant des commentaires audio pour tout savoir sur l’histoire et la gestion de cette forêt.

Un espace unique au cœur du Val-de-Marne

En compagnie de l’Élu, un jeune chêne, partez à la découverte de la Forêt régionale de Grosbois au sein du massif de l'Arc boisé.

Cet espace unique au cœur du Val-de-Marne propose une incroyable variété de milieux au sein desquels l’Élu, sa famille et ses amis ont pris racine. Alors enfilez de bonnes chaussures, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, et suivez-le. Il vous emmène faire le tour du propriétaire !

Cette application est le résultat d'un partenariat entre l’Agence des espaces verts de la région Ile-de-France (AEV), l'Office national des forêts (ONF) et les départements de Seine-et-Marne et des Yvelines.