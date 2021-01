Bonne année 2021

Cette année la réalisation de la carte de vœux a été confiée à David Quesemand, cinéaste et photographe. Sa vie est intimement liée au Val-de-Marne : sa naissance à Saint-Maurice, son grand-père, installé à Maisons-Alfort et sa maison à Ivry-sur-Seine. Au printemps 2020, c’est tout près de chez lui qu’il pose son regard : il entreprend une série de portraits de ses voisines et voisins confinés qu’il photographie à leur fenêtre, depuis la rue, dans leur diversité sociale, ethnique et architecturale. Ses images, faites de jeux de lumières, de clair-obscur et de couleurs, nous livrent un portrait singulier du Val-de-Marne, mélange de douceur et d’énergie vitale, de nature et d’urbain, de gens divers et solidaires.

Vœux 2021 En raison de la crise sanitaire, le Département vous invite à une cérémonie des vœux en ligne ! Rendez-vous mardi 5 janvier à 18h30 avec Christian Favier, président du Conseil départemental du Val-de-Marne, sur valdemarne.fr/voeux2021.