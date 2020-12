Budget citoyen : les premières réalisations sortent de terre

Plantation d'arbustes fruitiers et de parasols naturels, installation de hamacs et d'équipements de fitness... Les premiers projets du Budget citoyen sont déjà réalisés ! Malgré le confinement, les équipes restent mobilisées pour mener à bien les réalisations choisies par les habitantes et habitants du Val-de-Marne.

Depuis plusieurs jours, les premières réalisations issues des projets imaginés et choisis par les Val-de-Marnais et les Val-de-Marnaises voient le jour dans les parcs départementaux. Parmi elles, certaines sont d’ores et déjà terminées :

des vélos pour recharger ses appareils électroniques au Parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine : pédalez pour rechager son smartphone, ce projet est l'un des "coups de coeur" du Laboratoire citoyen.

des équipements de musculation et de fitness au parc du Plateau à Champigny-sur-Marne : l espace de street workout est constitué d'agrès sportifs.

des cassis, groseilliers et framboisiers plantés au parc de la Roseraie, à l’Haÿ-les-Roses : les premiers fruits pourront être récoltés par le public d’ici environ deux ans. Il s'agit de l'un des "coups de coeur" du Laboratoire citoyen.

des parasols naturels aux parcs Petit-Le-Roy à Chevilly-Larue et de la Plage bleue à Valenton : pour ce projet "coup de coeur" du Laboratoire citoyen, les essences d'arbres ont été choisies pour obtenir un développement relativement rapide des sujets, afin de disposer de zones d'ombres plus vite.

des hamacs au parc des Cormailles, à Ivry-sur-Seine ainsi que dans les Espaces naturels sensibles de la Pierre-Fitte (Villeneuve-le-Roi) et de la Plaine des Bordes (Chennevières-sur-Marne) : les usagères et usagers des parcs concernés pourront profiter des hamacs installés sur des piquets, dans des zones de fraîcheur des parcs.

Photos : M. Lumbroso.

D’autres projets seront, quant à eux, partiellement réalisés avant fin décembre : l’installation de nichoirs et hôtels à insectes dans les parcs des Lilas (Vitry-sur-Seine) et de la Roseraie ; la plantation de parasols naturels au Plateau (Champigny-sur-Marne) ou encore l’installation d’une signalétique sur les enjeux écologiques à la Plaine des bordes (Chennevières-sur-Marne).

La plupart des autres projets citoyens retenus ont par ailleurs été lancés et seront mis en œuvre progressivement dans les mois à venir. Le Département du Val-de-Marne est entièrement mobilisé pour assurer la réussite de ces projets qui n’auraient pu voir le jour sans la participation de la population au service du vivre ensemble et de l’écologie dans nos parcs.

Pour suivre l'avancée de l'ensemble des projets, rendez-vous sur la plateforme de participation.

Budget citoyen : retour sur la première édition

Fin 2019, le Département a lancé son premier budget citoyen. Pendant deux mois, les personnes qui habitent, travaillent, étudient en Val-de-Marne ont pu proposer leurs idées pour imaginer les parcs départementaux de demain. Un Laboratoire citoyen composé de jeunes Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises de 18 à 25 ans, a permis d'instruire et d'analyser les 487 propositions déposées. 9 thématiques et 122 projets ont été soumis au vote des habitantes et habitants du département. Les projets ayant recueilli le plus de voix verront les travaux de réalisation démarrer d’ici la fin de l’année. Une enveloppe de 2,5 millions d’euros est allouée à la réalisation des projets retenus par les citoyennes et citoyens.