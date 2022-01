Bus 382 : une nouvelle ligne pour relier Thiais à Vitry

Dès le 3 janvier, la ligne de bus 382 est mise en service entre "Pont de Rungis RER" à Thiais et "Watteau - Rondenay" à Vitry-sur-Seine. Dans un deuxième temps, elle rejoindra "Les Ardoines RER". Cette ligne permet aux voyageurs de rejoindre le tram T9 et la ligne C du RER.

Un nouvel itinéraire pour améliorer le maillage entre les lignes de transports

A Thiais, la nouvelle ligne de bus 382 dessert les avenues de la République et Léon Marchand, puis les rues du Plateau, de la Galaise, de la Résistance, du Bas Marin, et des Alouettes, avant d’accéder à son terminus "Pont de Rungis RER".

Au terminus "Watteau - Rondenay" et au point d’arrêt "Trois Communes", la ligne permet d’accéder au tram T9. A terme, la ligne aura pour terminus la gare des Ardoines et deux points d’arrêt seront ajoutés.

En plus du tram T9 et du RER C, le bus 382 permet des correspondances avec les lignes de bus 182, 183, 185, 319, 393, 396, TVM et la Navette.



Plan de la ligne de bus 382 - © Ile-de-France Mobilités

Le confort des voyageurs en priorité

La ligne de bus 382 fonctionne toute l’année du lundi au samedi de 6:00 à 23:45, sauf jours fériés. Un bus toutes les 15 minutes du lundi au vendredi et un toutes les 20 minutes le samedi. La ligne est équipée de vidéo-protection et de systèmes d’information sonore et visuelle qui permettent d’être informés des temps d’attente et de parcours.

La ligne est exploitée avec des midibus, adaptés au trafic urbain.

Pour la mise en service de cette ligne, le Département a aménagé et mis en accessibilité 6 arrêts de bus pour un montant total d’environ 340 000 € TTC, financés à 70% par Ile-de-France Mobilités et à 30% par le Département.

Améliorer les transports en Val-de-Marne avec Île-de-France Mobilités

Régulièrement Île-de-France Mobilités, autorité qui organise les transports de la région, vote l’amélioration de l’offre de lignes de bus. Cela se traduit par une meilleure desserte voire un prolongement d’une ligne et/ou par une augmentation des fréquences de passages.

Le Département du Val-de-Marne fait partie des 29 administrateurs du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. Il se mobilise régulièrement pour porter au vote des projets d’amélioration de services, et ce en lien avec les besoins des usagers. En plus de soutenir les renforts de bus, il verse chaque année une contribution au budget de l’autorité organisatrice des transports. Au total sur l'année 2021, le Département a versé 39 564 838 euros.