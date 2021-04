Bus Bords de Marne : le bilan de la concertation approuvé

Le 14 avril 2021, le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a approuvé le bilan de la concertation sur le projet Bus Bords de Marne. Ce projet de transports en commun en site propre (TCSP) consiste à réaliser des voies dédiées aux bus et aux cyclistes et à créer une nouvelle ligne de bus le long de l’ancienne RN34, entre les pôles de Val-de-Fontenay et de Chelles-Gournay RER. Retour sur cette concertation et ses principaux enseignements.

895 participations et un soutien significatif au projet Bus Bords de Marne



Rencontre voyageurs du 19 janvier 2021 - Gare de Val de Fontenay © Île-de-France Mobilités

Du 9 novembre 2020 au 8 février 2021, une concertation a été menée sur le projet de Bus Bords de Marne. Les habitantes et habitants, les usagères et usagers de l’ex RN34 et des transports en commun, les entreprises, les associations et les collectivités ont pu participer afin d’enrichir le projet et de le faire évoluer pour qu’il réponde au mieux aux besoins et aux attentes du territoire. 895 contributions ont été enregistrées !

La concertation a mis en évidence un soutien significatif au projet Bus Bords de Marne dans son principe et son tracé général, avec des propositions alternatives de tracé à l’approche des terminus. Autres thèmes largement discutés : la réduction envisagée de la capacité routière sur l’ex RN34 et de manière général le partage des fonctionnalités sur la voie (entre voitures, piétons, cyclistes, arbres, stationnement, et compte-tenu des emprises disponibles…).

Compte tenu de ces enseignements, Île-de-France Mobilités a décidé, dans le bilan de la concertation, de poursuivre le projet Bus Bords de Marne et de lancer les études préliminaires en portant une attention particulière aux thèmes suivants : l’optimisation des interconnexions du Bus aux terminus, le partage des fonctionnalités sur la voirie, l’étude de différents scénarios en lien avec les collectivités s’agissant du nombre de voies routières et l’analyse de leurs impacts sur la circulation routière, l’aménagement des carrefours, le cadre de vie (modes actifs et végétalisation) ainsi que le calendrier du projet. Île-de-France Mobilités s’engage à poursuivre le travail partenarial engagé avec les collectivités, impliquées dans la construction du projet depuis sa genèse. Elle maintiendra pendant l’élaboration du schéma de principe et du dossier d’enquête un dispositif continu d’information et de concertation du public et des associations.

Pour consulter le bilan complet de cette concertation, rendez-vous sur le site internet du projet : bus-bordsdemarne.iledefrance-mobilites.fr

Le Bus Bords de Marne, un TCSP pour relier Fontenay-sous-Bois à Chelles



Intention d'aménagements, vue sur la rue Carnot et le carrefour Bobet/Carnot à Fontenay-sous-Bois

Le projet consiste à réaliser des voies dédiées aux bus et aux cyclistes et à créer une nouvelle ligne de bus entre Val de Fontenay et Chelles-Gournay, en reprenant en partie l’itinéraire de l’actuelle ligne 113. Le projet s’accompagnera d’une réorganisation du réseau de bus local pour maintenir une desserte à Nogent-sur-Marne RER et au-delà de la gare de Chelles-Gournay.

Les aménagements seront conçus de manière à donner à chaque usager sa place dans l’espace public (usagers des transports en commun, cyclistes, piétons, automobilistes, …). Ils pourront impliquer une réduction de la capacité routière sur certains tronçons.

Un nouveau centre bus permettra d’assurer l’entretien, le nettoyage et le stationnement des futurs bus articulés Bords de Marne.