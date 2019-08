Câble A - Téléval : les conclusions favorables de l’enquête publique

Enquête publique sur le projet câble A - Téléval : donnez votre avis sur le téléphérique !

Du 25 mars au 11 mai se déroule l'enquête publique du projet Câble A - Téléval. Pendant un mois et demi, les habitantes et habitants pourront s'informer, échanger et donner leur avis sur le premier téléphérique urbain en Île-de-France.