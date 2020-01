Carte Navigo Senior : une aide supplémentaire du Département pour les retraitées et retraités imposables

Le forfait Améthyste pour les retraitées et retraités imposables remplacé par la carte Navigo Senior

Le forfait Améthyste pour les retraitées et retraités imposables, qui a profité à plus de 5 500 Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises, est remplacé par la carte Navigo Senior d’Ile-de-France Mobilités. Avec le même principe : une carte Navigo proposée à 50 % de son tarif. Le Département propose un coup de pouce supplémentaire pour aider ces seniors.