Une cellule Covid-19 à la maison de santé pluri-professionnelle d'Ivry-sur-Seine ; D.R.

Dès le 23 mars 2020, le pôle paramédical de la MSP a été fermé et restructuré pour accueillir une cellule Covid-19. Les professionnelles et professionnels paramédicaux se sont venus en renfort des médecins pour apporter des soins aux patientes et patients atteints du Covid.

Pour répondre à cette nouvelle organisation et accueillir la cellule Covid-19, une équipe exerçant en libéral (composée de 6 médecins généralistes, 4 infirmières et infirmiers, 2 kinésithérapeutes et une pharmacienne) se mobilise pour la permanence quotidienne de 9h à 18h. Cette permanence est assurée par un médecin généraliste et un ou une kinésithérapeute, infirmier ou infirmière. Pour le moment, la cellule est ouverte du lundi au vendredi. Sur place, une salle d’attente et un bureau sont dédiés à l'accueil des patientes et patients.

Cette structure est soutenue par le Département à hauteur de 100 000 euros

Comment fonctionne cette cellule Covid-19 ?

La ou le professionnel paramédical réalise un pré-entretien afin de faciliter la consultation médicale qui suit et de raccourcir le temps de passage du patient. Les professionnelles et professionnels de santé ont mis en place deux parcours de soins bien distincts : l'un pour l'orientation, l'autre pour les consultations.

Les objectifs de la structure sont de :

répondre à l'urgence actuelle de santé publique

recevoir, trier, orienter, conseiller et traiter les patientes et patients susceptibles d'être atteints du Covid-19

participer à la surveillance des patientes et patients suspects

soulager les urgences hospitalières

continuer à proposer des consultations en présentiel et en téléconsultation.



L'équipe d'Ivrymed, maison de santé pluri-professionnelle d'Ivry-sur-Seine ; D.R.

Si besoin, l'accueil à la maison de santé pluri-professionnelle pourra être étendu à 7j/7.

Infomations pratiques

Maison de santé pluri-professionnelle Ivrymed

Adresse : 166, boulevard de Stalingrad, 94200 Ivry-Sur-Seine

Secrétariat : 01 43 90 33 55

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h