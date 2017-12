Centrale d’aide à la mobilité : des bénévoles à votre service

Vous êtes une personne à mobilité réduite et vous avez besoin de vous déplacer ? Bonne nouvelle pour les habitants des communes d’Orly et Cachan : vous pouvez appeler une centrale d’aide à la mobilité pour trouver un bénévole pour vous véhiculer ou vous accompagner à pied. Après une adhésion de 15 € par an, le service est gratuit.