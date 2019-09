Cet été, 4 millions d'euros investis dans les crèches et centres de PMI

Profitant de l'accalmie estivale, des travaux de plus ou moins grande ampleur ont été réalisés dans les crèches départementales et centres de PMI du Val-de-Marne. Travaux d'amélioration, d'aménagements, d'extension ou de création de crèche, les établissements se refont une beauté l'été !

En 2019, le Conseil départemental investit plus de 6 millions d’euros pour construire, entretenir, rénover ou réhabiliter quelques unes des 76 crèches départemantales et 71 centres de PMI du Val-de-Marne. Près de 4 millions ont été investis rien que cet été (3,15 millions d'euros dans les crèches départementales et 791 000 euros dans les centres de PMI). L'objectif de ces travaux est multiple : améliorer et optimiser les conditions d'accueil du jeune public dans les infrastructures du Département et tenir l'engagement du plan 500 nouvelles places dans les crèches départementales d'ici 2021 en agrandissant ou en créant de nouvelles crèches.

Crèches et centres de PMI : quels travaux sont réalisés ?

Les travaux entrepris sont divers :

Accessibilité de la structure : installation de rampes d'accès, d'ascenseurs, d'une signalétique adaptée, aménagement des sanitaires, des escaliers...



Réduction de la consommation d'énergie et travaux d'assainissement : rénovation de l'étanchéité, renforcement de l'isolation, remplacement des fenêtres, rénovation des chaufferies et des réseaux, travaux d'assainissement, amélioration de la ventilation.

Aménagement des espaces extérieurs : espaces verts, jeux, cabanes et tout autre équipement présent dans les jardins participant à l'épanouissement et à l'apprentissage de l'enfant.

Amélioration de la restauration : travaux réguliers dans les cuisines pour répondre aux normes de sécurité et d'hygiène, améliorer l'ergonomie du travail des cuisiniers ainsi que les performances des installations.

Accueil sécurisé et amélioré : travaux d'embellissement et d'aménagement ponctuel des locaux, mise en place et aménagement des locaux poussettes, sécurisation des entrées et installation de la fibre optique dans les établissements.

Achat et remplacement de mobilier pédagogique dans les crèches : les crèches sont des espaces aménagés spécifiquement pour répondre aux besoins des enfants (sécurité, motricité, repas, sommeil, soins, activités d'éveil, etc.)



Focus sur les chantiers d'un centre de PMI et de trois crèches

Centre de PMI Odette Denis à Ivry-sur-Seine

Ce centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) a été repensé et ré-aménagé. Un nouveau bureau a été conçu et l'accueil a été amélioré pour les enfants et les parents.

Des travaux qui s'élèvent à 40 000 €.

Crèche du parc de la cloche à Orly

Actuellement reconstruite pour être agrandie dans l'optique d'accueillir 10 enfants supplémentaires (80 places en tout), la crèche du parc de la cloche à Orly fait partie des ambitieux projets du plan 500 places en crèches. Le lieu devrait ouvrir ses portes au printemps 2020.

Nouvelle crèche du Plessis-Trévise



Travaux de la future crèche du Plessis-Trévise (©M. Lumbroso)

La 77e crèche départementale du Val-de-Marne ouvrira ses portes début novembre 2019. D'un coût total de 4,9 millions d'euros (dont 80% sont pris en charge par le Conseil départemental du Val-de-Marne et les 20% restant par la CAF), cette nouvelle structure comptera 60 places (40 enfants du Plessis-Trévise et 20 enfants de Chennevières-sur-Marne). Ce lieu illustre pleinement la politique ambitieuse en faveur de la jeunesse et de la famille.

Et aussi...

La crèche Louis-Blanc, à Alfortville, va s'agrandir afin d'accueillir 10 enfants supplémentaires dans les prochains mois.

Courant 2020, la crèche Roosevelt à Chevilly-Larue sera reconstruite pour accueillir 15 enfants de plus.

Courant 2021, Une nouvelle crèche sortira de terre à Champigny-sur-Marne, avec 60 places.

Courant 2022, une nouvelle crèche à Villeneuve-Saint-Georges ouvrira ses portes, créant ainsi 90 places (60 enfants de Villeneuve-Saint-Georges et 30 enfants de Choisy-le-Roi), la crèche des Larris à Fontenay-sous-Bois sera reconstruite pour accueillir 30 enfants de plus.

D'autres travaux sont prévus à Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Sucy-en-Brie/Bonneuil-sur-Marne, Limeil-Brévannes /Boissy-Saint-Léger.

