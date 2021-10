Chevilly-Larue : un nouveau centre de PMI vient d'ouvrir ses portes

Plus spacieux, plus fonctionnel, un nouveau centre de PMI a ouvert ses portes au sein de l’immeuble Pablo-Neruda à Chevilly-Larue, le 27 septembre dernier.



Un nouveau centre de PMI à Chevilly-Larue ; crédit photo : DR, Conseil départemental du Val-de-Marne

Un espace plus fonctionnel pour accueillir les familles

Le centre de protection maternelle et infantile (PMI) a quitté l'avenue du Président-Roosevelt pour rejoindre des locaux entièrement réaménagés par le Département dans l’immeuble Pablo-Neruda, à Chevilly-Larue.

Le centre bénéficie à présent de locaux d’accueil en rez-de-chaussée plus spacieux pour recevoir les familles dont : 240 m² de salles d’auscultation et deux salles d’attente.

Budget

Le déménagement du centre de PMI représente un investissement d'1,3 million € de la part du Département (aménagements intérieurs) et de 550 000 € pour la ville de Chevilly-Larue (remise en état du bâtiment).

Informations pratiques

Les consultations ont lieu sur rendez-vous.

Adresse : 15 Rue de l’Adjudant-Dericbourg 94550 Chevilly-Larue

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Les gestes barrières s'appliquent dans les centres et le port du masque est obligatoire.

A quoi sert un centre de PMI ?

La protection maternelle et infantile est une compétence départementale. C'est également un service public d’accueil, d’écoute et de prévention qui propose, aux jeunes parents et à leurs enfants, conseils personnalisés et consultations.

N.B. Cette vidéo a été réalisée avant la crise sanitaire.