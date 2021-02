Collège Louis-Issaurat à Créteil : une reconstruction attendue

Inauguré en 1973, le collège Louis-Issaurat est prêt à vivre une nouvelle jeunesse : le Département du Val-de-Marne a décidé de reconstruire ce collège pour offrir aux élèves de bonnes conditions de scolarité et favoriser ainsi un meilleur apprentissage. Attendu depuis de nombreuses années, ce futur collège permettra aux collégiennes et collégiens de pouvoir étudier dans des locaux neufs et respectueux de l’environnement. Cette opération représente un investissement de 31 millions d’euros pour le Département.