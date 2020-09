Collèges : où en sont les travaux à l'heure de la rentrée ?

A travers sa responsabilité de construire et d’entretenir les collèges, le Département investit pour l'avenir et la réussite des élèves. Le 25 août dernier, avait lieu la traditionnelle visite des travaux d'été dans les collèges, l'occasion de prendre le pouls des équipements en ces temps de rentrée scolaire.



Construction du collège intercommunal de Valenton, septembre 2020 ; crédit photo : M. Lumbroso

Rénovation, restructuration des bâtiments scolaires, administratifs et techniques et bien sûr construction de nouveaux équipements, les travaux réalisés au sein des collèges val-de-marnais sont nombreux. Une visite sur sur le terrain rend compte de la progression des chantiers dans un contexte sanitaire tendu et de la nécessité de ces investissements d'avenir.

Nouveau collège intercommunal à Valenton

Actuellement en construction, le collège sera l’un des tout premiers labellisés « Bâtiment passif » de France et certifiés « Haute qualité environnementale (HQE) bâtiments durables ».

Le futur collège intercommunal pourra accueillir 750 élèves issus des villes de Valenton, Limeil-Brévannes et Villeneuve-Saint-Georges. Il sera doté d'une ossature bois et béton, de ventilation double-flux, toitures végétalisées, pour être performant d’un point de vue énergétique et environnemental. La livraison du collège est maintenue pour la rentrée scolaire 2021.

Budget

Le Département a investi 25,6 millions d’euros pour la construction du collège et la ville de Valenton, 2,4 millions pour la réalisation d’équipements sportifs.

Collège Victor-Duruy à Fontenay-sous-Bois



Collège Victor-Duruy à Fontenay-sous-Bois

Le bâtiment fait l'objet d'un projet d’extension et de réhabilitation pendant l'occupation du site. Pour permettre l’accueil d'un nombre grandissant d'élèves et une meilleure circulation entre les espaces dès la rentrée de septembre 2020, plusieurs chantiers ont permis, entre autres :

la restructuration de la vie scolaire,

le réaménagement et la création de salles de classe et d’étude

la création de sanitaires en rez-de-chaussée.

Les travaux d’extension de la restauration engagés dès l’été 2019 (livraison à l'été 2021) se poursuivent. Une seconde extension de 500m² est prévue, comprenant des locaux destinés à l’enseignement (sciences, arts).

Budget

4,4 millions d’euros ont été investis par le Département depuis le début de l’opération en 2018. Le montant total des travaux est d’environ 10 millions d’euros.



Collège Jean-Lurçat à Villejuif



Collège Jean-Lurçat à Villejuif ; crédit photo : M. Génon

Les travaux menés portent sur :

la réfection totale de l’électricité du bâtiment pédagogique

la création de portes d’évacuation dans les salles de classe.

l'amélioration de la qualité d’accueil et de la restauration scolaire.

Budget

L'investissement du Département s'élève à 1,82 millions d'euros.

Collège La Guinette à Villecresnes



Collège La Guinette à Villecresnes

Les travaux entrepris concernent l'aménagement des espaces pédagogiques, notamment :

l'insonorisation des locaux

la restructuration totale du deuxième étage (permettant le passage de 10 à 12 salles de classe pouvant accueillir 30 élèves chacune)

la remise en état de trois salles en rez-de-chaussée.

Budget

L'investissement du Département s'élève à 1,68 millions d'euros.

L'éducation, une priorité

62,98 M€ dédiés à la réussite des collégiennes et des collégiens en 2020

En 2020, le Conseil départemental consacre 62,98 millions d’euros à la réussite des collégiennes et des collégiens, soit 1/3 du budget global d’investissement.

Dans les collèges, la priorité est donnée à :

l’ accessibilité , pour certifier 55 des collèges publics d'ici fin 2020

, pour certifier 55 des collèges publics d'ici fin 2020 la connexion Wi-Fi , effective d’ici à la fin 2020

, effective d’ici à la fin 2020 la performance énergétique des bâtiments.

Désormais, contexte sanitaire oblige, les travaux réalisés dans les bâtiments font l’objet de mesures strictes de protection et de distanciation physique. Ces contraintes imposent de nouvelles organisations sur les chantiers et peuvent retarder les plannings de travaux.

Revivez la visite guidée de chantiers des collèges sur notre fil Twitter

Tournée des collèges 2020 - Curated tweets by valdemarne_94