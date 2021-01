Comment donner le goût de la lecture aux jeunes enfants ?

Encourager la lecture avec e livre pour grandir (©E. Legrand)

Chaque année, le Val-de-Marne encourage les énergies créatives. En soutenant les auteurs et autrices, il entend maintenir un espace de liberté dans le paysage de l’édition jeunesse. Chacun et chacune doit pouvoir s’emparer de ce livre comme il ou elle le souhaite, à la fois les enfants, les familles, les professionnelles et professionnels du secteur, mais aussi les auteurs et autrices.

Cette démarche artistique contribue à l’enrichissement de l’offre culturelle pour les habitantes et habitants. Le livre pour grandir est l'une des composantes de cette initiative de soutien à la littérature jeunesse.

Rosie, le livre pour grandir 2021

Raconté par les parents et partagé au sein de la famille, le "livre pour grandir" accompagne le nouveau-né dans ses premières années. Il familiarise l’enfant avec le livre, éduque son regard et enrichit son imaginaire.



En 2021, c'est le livre Rosie qui sera offert aux foyers val-de-marnais accueillant un nouvel enfant.

Le livre Rosie est l'histoire d'une petite araignée rose, Rosie, qui perd son fil originel et vit des aventures pour retrouver son fil. C'est l'occasion pour Rosie de découvrir un nouveau monde. Avec cet ouvrage, l'auteur et illustrateur Gaétan Dorémus a souhaité accompagner les plus jeunes à éprouver de nouvelles émotions.

Auteur de livres pour enfants depuis plusieurs années, Gaétan Dorémus a été sélectionné après l'appel à projets d'aide à la création littéraire jeunesse, mis en place par le Département.

Apprendre à aimer les livres : accompagner les tout-petits à la crèche...

Envoyé aux nouveau-nés, le livre pour grandir fait également l’objet d’animations et d’expositions diffusées dans les médiathèques, les crèches, les centres de PMI et les écoles maternelles.

En effet, chaque année, le livre pour grandir se décline en exposition itinérante. Certains lieux et espaces peuvent demander le prêt de l'exposition itinérante du livre pour grandir des années précédentes.

Sur la base des illustrations originales et par le biais d’une scénographie mêlant jeux et lecture, ces expositions permettent aux enfants, à leurs accompagnateurs et accompagnatrices de se familiariser avec le livre et le processus de création de l’auteur ou de l'autrice. Peuvent demander cette exposition : les collectivités, les bibliothèques et médiathèques locales, les associations ainsi que les professionnelles et professionnels du livre ou de l'enfance.

Les crèches départementales du Val-de-Marne accueillent régulièrement des animations pour les jeunes enfants pour les sensibiliser à la lecture ou plus généralement à la culture. Outre l'exposition, accessible aux enfants, le livre pour grandir peut donc aussi se découvrir à travers un spectacle conté en crèches.

... et au-delà de la crèche !

L'accompagnement à la lecture se fait également en dehors des murs des crèches départementales. L'évènement annuel "Partages de lectures" met également la littérature à l'honneur, notamment l'édition jeunesse destinée au jeune public des 0-6 ans. Pendant une semaine, le grand public peut découvrir plusieurs centaines d'ouvrages dédiés aux plus jeunes, mais aussi des animations ludiques, une exposition et des conférences sur la littérature jeunesse.

Autre actualité : le festival Les Sciences des livres met tous les ans la littérature scientifique à l'honneur pour toute la famille avec des activités dès 8 ans (Kid&Sciences). Cet évènement se traduit par un programme de conférences-débats itinérantes. Conduites par des auteurs et autrices scientifiques, chaque soirée a lieu dans une bibliothèque ou une médiathèque du département. Chaque année, ce sont plus près d’une trentaine de ces lieux de culture de proximité qui font vivre l’événement.

Le Département accompagne également la lecture à travers ses équipements culturels. A ce titre, la lecture est également mise à l'honneur au MAC VAL. Ainsi, chaque premier mercredi du mois (hors crise sanitaire), le musée d'art contemporain du Val-de-Marne accueille des bébés et leurs parents pour un temps privilégié de partage. Cette rencontre, qui dure une petite heure, permet aux bambins d'essayer et découvrir des instruments et livres tactiles du musée.

Enfin, à travers la médiathèque numérique Eurêka, les plus jeunes (et les moins jeunes !) peuvent profiter de nombreuses ressources disponibles gratuitement sur cette plateforme. Ce catalogue recense par exemple des livres audio, un accompagnement de l'apprentissage des langues, des contes...

Faire aimer les livres aux enfants en accompagnant les professionnelles et professionnels

Dans le cadre de son offre de formations aux professionnelles et professionnels de la petite enfance (CPPA - Centre professionnel et de pédagogie appliquée), le Département propose régulièrement des sessions de courtes formations autour de la lecture. Elle et ils sont notamment formés à prendre en compte la place du livre et de la lecture dans la construction et le développement de l'enfant, à choisir des livres adaptés aux moins de 3 ans ou encore à animer des ateliers avec les tout-petits.

Le but ? (Re)découvrir le plaisir de lire et de raconter des histoires aux jeunes enfants pour les accompagner doucement à appréhender la lecture.