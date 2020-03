Comment réaliser sa généalogie

En cette période inédite de confinement, le Département partage les conseils de ses expertes et experts. Si le fait de rester à la maison vous donne envie de vous plonger dans les archives familiales, voici 4 étapes fondamentales pour initier votre recherche généalogique.

Les Archives départementales ont pour mission de collecter, conserver et valoriser toutes ces ressources qu’elles diffusent et partagent avec les habitantes et habitants du Val-de-Marne. Grâce à la numérisation d'une partie des documents que détient l'institution, certaines recherches généalogiques peuvent se faire de chez soi.

Clémence L., Chargée de projet à la Direction des Archives départementales, vous conseille 4 étapes pour vous lancer dans la réalisation de votre généalogie.

1. Retrouver la date familiale la plus ancienne

Il peut s'agir d'une naissance, d'un mariage voire d'un décès.

Astuce : consultez les livrets de famille à disposition, ce sont de vraies mines d’or !

2. Rechercher l’acte d’état civil correspondant à cette date

Où effectuer vos recherches ?

Avant 1952 : aux Archives départementales.

Après 1952 : au service de l’État civil de la commune.

Astuce : pour recherche un acte d’état civil, vous devez détenir trois informations minimum : nom de la personne, année et ville.

Comment faire vos recherches ?

Vous pouvez utiliser les tables décennales. Elles regroupent par ordre alphabétique les dates des actes d’état civil enregistrés dans la commune pendant 10 ans.

3. Consulter le registre d’acte d’état civil

Où s'adresser ?

Les registres d’actes d’état civil jusqu’en 1912 sont en ligne (car seuls les actes de plus de 100 ans sont consultables sur Internet)

Les registres d’actes d’état civil de 1913 à 1952 sont consultables en salle de lecture.

Astuce : un index en fin de registre recense toutes les personnes inscrites dans le document avec le numéro de l’acte, pour une recherche rapide et efficace.

4. Naviguer à travers différents documents administratifs selon les données connues

A partir de l’adresse via les recensements de population . Réalisés tous les 5 ans, ces derniers renseignent sur la composition des ménages (nombre de personnes constituant le ménage, personnes seules ou en couple, enfants, autres membres de la famille…), l’année, voire le lieu de naissance, la profession et la nationalité ;

. Réalisés tous les 5 ans, ces derniers renseignent sur la composition des ménages (nombre de personnes constituant le ménage, personnes seules ou en couple, enfants, autres membres de la famille…), l’année, voire le lieu de naissance, la profession et la nationalité ; A partir du nom via les listes électorales. Celles-ci mentionnent l’adresse, la date et le lieu de naissance, la profession.

A noter : Les femmes n’ont obtenu le droit de vote qu’en 1944.

Pour les recherches généalogiques nécéssitant de se rendre en salle de lecture ou d'être guidé, il faudra patienter jusqu'à la réouverture des Archives départementales du Val-de-Marne.