Commission permanente du 6 septembre 2021

Les principaux points à l'ordre du jour :

Soutien à la Kabylie

Une aide exceptionnelle aux populations touchées par les incendies en Kabylie entre le 9 et le 18 août a été votée. Il s’agit d’une subvention de 20 000 euros à la croix rouge internationale, qui a mis en place un fond d’urgence pour répondre aux besoins immédiats des populations dans un contexte épidémique difficile et qui lance également un plan d’actions en cours d’élaboration à moyen terme dans une logique de reconstruction post crise et de sensibilisation à la prévention des incendies.

Soutien à l’artisanat

Le Département soutient la Chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne à hauteur de 163 000 euros. Cette subvention permettra entre-autre l’accompagnement des jeunes de l’Aide sociale à l’enfance pour préparer une formation en apprentissage dans les métiers de l’artisanat ou permettra par exemple d’accompagner les artisans allocataires du RSA ou encore d’accompagner les projets de reconversion professionnelle des artisans.

Soutien à la culture et à la jeunesse

Plusieurs rapports votés en commission permanente démontrent le soutien du Département à la culture et à la jeunesse. 35 projets d’aide à la création et d’aide à la résidence sont ainsi soutenus dans le domaine du théâtre, de la musique et de la danse, pour un montant total de près de 300 000 euros.

S’agissant de la jeunesse, le Département pérennise un dispositif visant à récompenser grâce à l’attribution d’un chèque cadeau culturel les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance ayant obtenu un diplôme scolaire ou universitaire, réussi un concours d’accès à une école ou à un cadre d’emploi d’une administration, ou encore suivi jusqu’à son terme une formation professionnelle qualifiante. 220 jeunes ont été récompensé l’an passé.

S’agissant de la jeunesse toujours, l’assemblée départementale a validé l’attribution d’une subvention de 65 000 euros pour l’école de la 2e chance du Val-de-Marne.

Soutien au sport

Plusieurs rapports concernent également le soutien de notre Département au monde sportif. 8 rapports en tout, pour un montant total supérieur à 700 000 euros. Subventions aux comités sportifs, aux associations sportives, à la compétition de haut niveau et au handisport ; le Département agit dans tous les domaines pour encourager la pratique sportive quotidienne et professionnelle.

Occasion pour le Président Olivier Capitanio d’adresser, au nom du Conseil départemental, nos plus chaleureuses félicitations à nos 10 sportifs licenciés dans des clubs val-de-marnais qui ont remporté au total 14 médailles. C’est un très beau résultat, de bonne augure pour les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

A noter également deux subventions pour l’aménagement d’un espace regroupant un skate-park d’apprentissage évolutif et un espace d’apprentissage du vélo à Nogent-sur-Marne (80 000 €) et pour la rénovation d’un plateau d’évolution multisport à Vitry-sur-Seine (100 000 €).

La prochaine commission permanente aura lieu le lundi 20 septembre.